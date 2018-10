Hälfte der Stimmbürger lehnt AHV-Steuer-Deal ab

Mit dem AHV-Steuer-Deal will das Parlament zwei grosse Baustellen auf einmal aus dem Weg räumen: Mit der Steuervorlage 17 werden nicht mehr akzeptierte Steuerprivilegien ersetzt, im Gegenzug erhält die AHV zwei Milliarden Franken (siehe Box).

Der AHV-Steuer-Deal

Mit der AHV-Zusatzfinanzierung soll die Versicherung pro Jahr zwei Milliarden Franken zusätzlich erhalten. Finanziert wird dies aus insgesamt 0,3 Lohnprozenten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, was 1,2 Milliarden Franken bringt. Zudem kommt das eine Prozent Mehrwertsteuer, das heute zu 83 Prozent in die AHV fliesst, vollständig dieser zugute. Auch beteiligt sich der Bund stärker an den Ausgaben. Das Parlament hat die Zusatzfinanzierung mit der Steuervorlage 17 verknüpft. Diese sieht vor, international geächtete Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abzuschaffen und durch neue Regelungen zu ersetzen. Die zusätzlichen AHV-Gelder dienen als sozialer Ausgleich für die geplanten Steuerausfälle. Tamedia-Wahlumfrage

19'412 Personen aus der ganzen Schweiz haben zwischen dem 24. und dem 25. September 2018 online an der dritten Tamedia-Wahlumfrage teilgenommen. In diesem Rahmen wurde auch eine Frage zum AHV-Steuer-Deal gestellt. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,3 Prozentpunkten.



Im Parlament versuchten die Befürworter des Deals die Kritik, es handle sich um einen undurchsichtigen «Kuhhandel», zu entkräften. Bauernpräsident Markus Ritter (CVP) lieferte gar eine Ehrenrettung des negativ behafteten Begriffs: «Beim Kuhhandel braucht es absolute Ehrlichkeit, bitte benutzen sie das Wort Kuhhandel also im positiven Sinne.» Auch die SP sprach von einem «Versuch, eine ausgewogene Vorlage hinzukriegen».

Bei der Stimmbevölkerung ist die Skepsis gegenüber dem Deal jedoch gross, wie die Tamedia-Umfrage zeigt: 50 Prozent lehnen die Lösung ab. 42 Prozent sprechen sich dafür aus, 8 Prozent sind unentschlossen. Am grössten ist der Widerstand unter Wählern der SP, der Grünen und der SVP.

«Das zeigt, dass die Bevölkerung den in den Hinterzimmern ausgehandelten Erpressungsversuch nicht goutiert», sagt Pascal Vuichard, Präsident der Jungen Grünliberalen. Die Partei hat angekündigt, das Referendum zu ergreifen. Neben der Jungen SVP, der Juso und den Grünen will auch ein Bürgerkomitee auf der Plattform WeCollect Unterschriften sammeln. Kommt es zustande, befinden die Stimmbürger am 19. Mai 2019 über die Vorlage.

Epressungsversuch und «Schein-Deal»

Vuichard von den Grünliberalen stört sich einerseits daran, dass zwei unterschiedliche Geschäfte verknüpft werden und die Stimmbürger sich zu den Themen nicht einzeln äussern können. «Das ist einmalig und ein Affront gegenüber der direkten Demokratie.» Zudem handle es sich bei der Lösung um einen «Schein-Deal», der die Probleme der AHV lediglich verzögere. Laut Berechnungen des Bundes rutscht der AHV-Ausgleichsfonds mit den zusätzlichen Einnahmen durch den Deal drei Jahre später in den kritischen Bereich. «Die zwei Milliarden finanzieren die Jungen, ohne dass sie eine langfristige Reform erhalten und ihre Rente gesichert wird», sagt Vuichard.

Auch innerhalb der SP brodelt es. Zwar hat die Partei am Samstag mit 148 zu 68 Stimmen die Ja-Parole gefasst. Die Kritiker finden, dass das AHV-Zückerchen die negativen Aspekte, etwa die geplanten Steuerausfälle, der Steuervorlage nicht ausgleiche. Zudem dürfe man als SP die Schaffung neuer Steuergeschenke nicht einfach als alternativlos akzeptieren.

Entscheidend für das Bestehen des Deals an der Urne wird sein, ob die SP das linke Lager von den Vorzügen des Pakets überzeugen kann. 44 Prozent der SP-Wähler sind dagegen, bei den Grünen sind es sogar 56 Prozent.

Linke Befürworter sind zuversichtlich

Für SP-Nationalrat Beat Jans ist die nur knappe Mehrheit, die sich laut Tamedia-Umfrage gegen den AHV-Steuer-Deal stellt, ermutigend. «Da das Paket abschätzig als Kuhhandel bezeichnet wurde, hätte ich grössere Widerstände erwartet.» Er glaubt, dass die Argumente für das Paket auch im linken Lager verfangen werden.

«Auf der AHV-Seite schaffen wir es, 40 Prozent des strukturellen Defizits von fünf Milliarden Franken zu decken, und das ohne Rentenaltererhöhung», sagt Jans. Das sei eine echte soziale Lösung, da sie vor allem von den Arbeitgebern und den Reichen bezahlt werde. «Und mit der Reform müssen Konzerne auf Bundesebene gar 1,2 Milliarden mehr Steuern und Lohnprozente abliefern. Im Vergleich zur Unternehmenssteuerreform III ist das ein grosser Fortschritt.»

Dass es insgesamt Steuerausfälle gebe, liege daran, dass die Kantone zu stark kompensierten und ihre Steuersätze senkten. «Da muss man auf Kantonsebene dann das Referendum ergreifen», sagt Jans. Um ein ausgewogenes Paket zu schnüren, sei die Verknüpfung von AHV und Steuern gerechtfertigt: «Es geht bei beiden Geschäften um Umverteilung.»