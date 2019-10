Axa-Mitarbeiter imitierte Unterschrift von Kunde

A. Z.* wollte im Herbst 2018 die Leistungen der Axa Gesundheitsvorsorge in Anspruch nehmen. Da diese nur Zusatz-, nicht aber Grundversicherungen anbietet, musste A. Z. unter anderem ein Formular ausfüllen, um einen Wechsel-Service zu beantragen. Mit dieser Vollmacht kann die Axa ihn bei einer Versicherung ab- und bei einer anderen anmelden. Die Unterlagen schickte er der Axa auf elektronischem Weg.

«Ähnliche, aber nicht identische Unterschrift»

Ein paar Tage später erhielt A. Z. ein Mail, in dem stand, dass er besagtes Formular nochmals ausfüllen müsse, da das Geburtsdatum falsch sei, sagt er. «Auf dem Formular stand 23.08.92, richtig wäre aber Juni gewesen.» Irritiert habe er deshalb das Formular genauer betrachtet. «Ich bemerkte sofort, dass ich dieses Formular nicht selber ausgefüllt und auch nicht selber unterschrieben hatte.»

Auf seinem Formular habe er den oberen Teil mit dem Computer ausgefüllt, so A. Z. «In der mir zugeschickten Variante ist es eine handschriftliche Version mit falschem Geburtsdatum.» Und auch bei der Unterschrift habe er Unterschiede festgestellt: «Nach dem A hat es zum Beispiel einen Punkt. Und das mache ich nicht.»

Versprechen und Enttäuschung

A. Z. hat der Axa deshalb den Sachverhalt gemeldet. «Die zuständige Person hat mir dann telefonisch bestätigt, dass die Unterschrift von einem Mitarbeiter gefälscht worden sei», so A. Z. Als Wiedergutmachung habe er keinen Geldbetrag erhalten, sondern das Versprechen, im nächsten Jahr zu einem Tennisspiel an den Swiss Indoors in Basel eingeladen zu werden.

Da er bis September dieses Jahres nichts mehr vom zuständigen Mitarbeiter hörte, hakte er nach. Doch er wurde auf ein weiteres Jahr vertröstet: «Ich habe Sie nicht vergessen. Für die Swiss Indoors 2019 habe ich kein Billettkontingent erhalten. Hoffe nächstes Jahr wieder», heisst es in einem Mail.

Da reichte es A. Z.: «Eigentlich wollte ich die Sache ja abhaken. Aber das Benehmen des Mitarbeiters hat mich noch weiter enttäuscht. Ich finde es eine Frechheit, dass solche Sachen passieren und man sich danach nicht an Abmachungen hält.» Und er fragt sich, ob er ein Einzelfall sei oder ob noch weitere Unterschriften gefälscht wurden: «Ohne falsches Geburtsdatum wäre das nämlich nicht aufgeflogen.»

Unterschrift nachgezeichnet

Die Medienstelle der Axa erklärt den Sachverhalt folgendermassen: «Da der Scan des ursprünglichen Formulars nicht lesbar war und ein Berater dem Kunden den Aufwand für das erneute Ausfüllen des Formulars ersparen wollte, füllte er auf Basis der Angaben im Originaldokument handschriftlich ein neues aus.» Dabei habe sich beim Geburtsdatum offensichtlich ein Fehler eingeschlichen. Das Erfassen von Personendaten in diesem Rahmen entspreche dem regulären Vorgehen in der Branche.

Irregulär ist gemäss Axa aber, dass der Mitarbeiter auch die Unterschrift selbstständig auf das neue Dokument «durch Nachzeichnen» übertragen habe: «Dieses Verhalten ist natürlich absolut inakzeptabel und entspricht in keiner Weise unseren Richtlinien und Gepflogenheiten.» Da der Kunde das Formular selbst eingereicht habe, hätte das Nachzeichnen inhaltlich aber keinen Einfluss und A. Z. dadurch keinen Nachteil gehabt.

«Ein absoluter Einzelfall»

Die Axa-Medienstelle bestätigt, dass A. Z. voriges Jahr zur Wiedergutmachung von einem Axa-Mitarbeiter zu einem Tennisturnier eingeladen worden sei. «Bei dieser Angelegenheit handelt es sich um einen absoluten Einzelfall.» Deshalb gebe es hierbei kein reguläres Vorgehen für das Entschuldigungs-Prozedere. «Dass man sich Kunden gegenüber grosszügig zeigt, wenn bedauerlicherweise einmal ein Fehler passiert, ist bei uns aber durchaus Usus.»

Gegen den fehlbaren Mitarbeiter seien mittlerweile disziplinarische Massnahmen eingeleitet worden. Zudem habe man sich noch einmal in aller Form beim betroffenen Kunden entschuldigt.



*Name der Redaktion bekannt

