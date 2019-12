«Ich kann das Rating nicht ernst nehmen»

Den Aarauern machte die Universität St.Gallen (HSG) keine Freude, als sie dieses Wochenende ihr Städteranking veröffentlichte. Geht es nach der Studie, sind sie in der Schweiz am wenigsten beliebt. Und Aarau ist das Schlusslicht der 15 verglichenen Städte: Sie schneidet weder beim Bildungs- und Kulturangebot noch beim Dialekt oder Image gut ab. Der Artikel von 20 Minuten wurde über 1000-mal kommentiert.

Für die Aarauer ist das schwer zu ertragen. Denn sonst sind sie erfolgsverwöhnt: Im Städteranking der Zeitschrift «Bilanz» belegen sie fast regelmässig den fünften Rang; hinter Zürich, Zug, Bern und Winterthur. Eine Tatsache, die der der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) sofort herausstreicht, als er zum HSG-Ranking befragt wird.

Studie sei «skuril»



«Traurig macht mich das Resultat nicht», sagt Hilfiker. Er könne nicht bestätigen, dass Aarau die unbeliebteste Schweizer Stadt sei. Stattdessen übt der Stadtpräsident Kritik am Ranking der Universität St.Gallen: «Ich finde die Studie etwas skurril.»

Er findet, die Studie sei nicht objektivierbar, «sondern bildet die Meinung von Leuten über Städte ab, die sie wohl häufig gar nicht kennen». Das schlechte Abschneiden seiner Stadt liege wohl weniger an Aarau als am Aufbau der Studie, so Hilfiker. Sein Fazit: «Ich kann das Rating nicht wirklich ernst nehmen.»

Besonders stört sich der Stadtpräsident an der «sonderbaren» Auswahl der Städte für das Ranking. Da seien Grossstädte, Universitätsstädte und Tourismusdestinationen dabei: «Und dann noch Aarau. Eine Stadt im Mittelland, die einem Grossteil der Schweizer unbekannt ist.» Ähnliche Städte wie Frauenfeld, Biel oder Baden fehlten. Hilfiker vermutet: «Hätte man die anderen über 150 Städte auch berücksichtigt, sähe das Ergebnis wohl anders aus.»

Stadtpräsident sieht keinen Handlungsbedarf



Unmittelbaren Handlungsbedarf sieht der Stadtpräsident nicht: «Jetzt etwas zu ändern oder eine Imagekampagne zu fahren, wäre unüberlegt.» Aarau habe halt keine nationalen Institutionen, keinen See und auch keinen so beliebten Dialekt wie etwa die Berner. «Dafür haben wir eine schöne Altstadt, sind sehr gut verbunden ins ganze Land und haben ein breites Kulturangebot.»

Für Hilfiker steht ausser Frage, dass seine Stadt eine besser Platzierung verdient hätte: «Ich würde Aarau eine sechs geben.» Höchstnote in der HSG-Studie wäre eine sieben. «Wer nach Aarau kommt, dem gefällt es hier», so der Stadtpräsident. Er lädt deshalb «alle ein, einmal nach Aarau zu kommen, und sich selbst ein Bild von unserer Stadt zu machen.»

Auch einige Leser setzen ein Fragezeichen hinter die Studie: «Oha! Die Studie wurde von der Uni St.Gallen gemacht. Ich traue grundsätzlich niemandem der die Bratwurst ohne Senf isst!», kommentierte Leser Dino Schön.

Professor kontert Kritik



Professor Andreas Herrmann, der die Studie leitete, fühlt sein Ranking missverstanden: Bei der Auswahl der Städte sei es darum gegangen, die grössten Schweizer Städte, aber auch möglichst viele Regionen abzudecken. «Und Aarau ist eine Kantonshauptstadt.» Man hätte wohl noch viele Städte berücksichtigen können, aber irgendwo müsse man die Grenze ziehen.

Auch die Kritik an der Methodik seiner Studie kontert er: «Es war ja gerade die Absicht, subjektive Meinungen zu erfassen», so Herrmann. Objektive Vergleiche gebe es genug: «Wir wollten erfassen, wie die Leute über Schweizer Städte denken. Egal ob sie sie kennen oder nicht.»

(pro)