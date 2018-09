Aargauer in U-Haft soll mental angeschlagen sein

Der Schweizer, der am Donnerstag in Bulgarien an der Grenze zur Türkei festgenommen wurde, ist weiterhin in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte ihn in Gewahrsam genommen, weil der Kofferraum seines Autos mit Waffen vollgeladen war. Darunter befanden sich Gewehre, Messer, Pistolen und Patronen. Der Mann hatte angeblich in die syrische Stadt Idlib reisen und Zivilisten helfen wollen.

Laut dem «SonntagsBlick» stammt der 30-jährige Mann aus Suhr im Kanton Aargau. Im Internet zeige er sich bürgerlich und als Familienmensch. Er sei bei der Feuerwehr engagiert, tierlieb und laut eigenen Angaben «interessiert an humanitärer Hilfe».

Mental stark angeschlagen

Am Freitag stand der Aargauer in Bulgarien vor dem Haftrichter. Dieser fällte laut «SonntagsBlick» die Entscheidung, ihn bis auf Weiteres in Untersuchungshaft zu behalten. Nun liegt es an den Ärzten, zu beurteilen, ob dieser psychisch in der Lage ist, die Gerichtsverhandlungen durchzustehen. Der Verteidiger des Schweizers habe zuvor mitgeteilt, dass er mental stark angeschlagen und auf Medikamente angewiesen sei. Deshalb wolle er seinen Klienten in eine psychiatrische Klinik einweisen.

Nachdem der 30-Jährige aus der Schweiz ausgereist war, war international nach ihm gefahndet worden. Sein Vater war es, der den Behörden mitgeteilt hatte, dass sein Sohn mit Waffen und Munition im Auto losgefahren sei.

In den Krieg

Im Auto des Festgenommenen stellten Polizisten nebst den Waffen auch eine Landkarte sicher. Darauf war eine Route deutlich eingezeichnet: Jene in die Stadt Idlib in Syrien. Dort drohen in den nächsten Wochen heftige Unruhen.

Das Bundesamt für Polizei steht laut «SonntagsBlick» nun in Kontakt mit den bulgarischen Behörden. Derzeit laufen Abklärungen zum Motiv der Reise des Aargauers.

(20 Minuten)