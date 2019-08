Heftiger Regen bringt Temperatursturz

Wandern, spazieren oder in die Badi gehen – dieses Wochenende sollte man geniessen, denn ab Sonntag droht ein Wetterumsturz. Wie Meteonews auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, ist es am Samstag in der Schweiz allgemein sonnig und die Temperaturen sind noch sommerlich. «Ab Sonntagmittag zieht eine Kaltfront von Westen her, es drohen heftige Regenfälle.» Die Temperaturen liegen dann nur noch bei 17, maximal 19 Grad.

Am Dienstag dürfte zwar wieder die Sonne scheinen. So warm wie am Freitag wird es aber nicht mehr. «Es wird zwar schön, aber wir rechnen mit Hochnebel.» Auch die Temperaturen werden mit 20 Grad eher herbstlich sein.

Die Bilanz vom August: Kein Rekordmonat

Dafür war der August – wie die beiden anderen Sommermonate Juni und Juli – zu warm. Allerdings fiel der Temperaturüberschuss mit gut 0,5 bis 1,5 Grad zur Norm von 1981 bis 2010 etwas tiefer aus als in den Vormonaten. Somit rangiert der August 2019 nicht unter den wärmsten Augustmonaten seit Messbeginn.

Niederschlag fiel besonders im Süden deutlich mehr als in einem durchschnittlichen August zu erwarten wäre, teilweise fiel das Doppelte der zu erwartenden Menge. Im Norden ist die Verteilung unregelmässig, grob betrachtet wurden jedoch die für einen August üblichen Regenmengen verzeichnet. Zu trocken war es speziell im Raum Genf.

Abgesehen von der Alpensüdseite, die ein kleines Defizit an Sonnenstunden aufweist, gab es in etwa die zu erwartende Anzahl Sonnenstunden. In der Nordwestschweiz und auf den

Jurahöhen konnte allerdings bereits gestern ein kleiner Überschuss registriert werden, heute Freitag und am Samstag kommen noch einige Stunden Sonnenschein dazu.

