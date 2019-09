Wer mit Geschenkkarte zahlt, zahlt drauf

5,6 Millionen Besucher zählte der Europapark letztes Jahr. Rund jeder fünfte Gast kommt aus der Schweiz. Beliebt sind auch die Geschenkgutscheine, die in der Schweiz unter anderem bei der Post erhältlich sind. Die Geschenkkarten kann man mit einem Betrag von 20 bis 500 Franken aufladen und am Eingang des Parks aktivieren. Einlösen lassen sie sich anschliessend im ganzen Europa-Park.

Schweizer sollten jedoch auf den Kauf und die Benützung der Europa-Park-Geschenkkarte verzichten, wie die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» berichtet. Gemäss mehreren Besuchern rechne der Park mit einem schlechten Umrechnungskurs von 1.25 Franken. So seien einem Gast für 200 Franken 160 Euro angerechnet worden – weit über dem Durchschnittskurs der letzten 12 Monate, der bei etwa 1.12 Franken lag.

«Werden unsere Systeme überprüfen»

Wie der Europa-Park auf Anfrage der Zeitung schreibt, verwende man den aktuellen Notenkurs. Man erlaube sich aber, «für den Handlingaufwand» einen Zuschlag hinzuzufügen.

Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt Sprecherin Lisa Heyl, dass der Wechselkurs mehrmals pro Jahr angepasst wird. «Da die Kurse ständig in Bewegung sind, entsteht in gewissen Zeiträumen eine Situation, welche die Marktverhältnisse nicht optimal abbilden», sagt Sprecherin Lisa Heyl. Die aktuelle Anpassung habe am 4. September stattgefunden. «Wir nehmen Anregungen unserer Gäste sehr ernst und werden unsere Systeme entsprechend überprüfen», so Heyl.



