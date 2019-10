Klima-Aktivistinnen waren 80 Tage im Gefängnis

Klimaaktivisten des Collective Climate Justice versperrten am 8. Juli dieses Jahres die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel. Sie errichteten Sitzblockaden und blockierten die Zugänge teils mit Velos und Pflanzenkübeln.

Die Polizei griff ein und verhaftete mehrere Aktivisten. Der «CH Media» liegen mittlerweile die verhängten Strafen vor. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen 57 Erwachsene einen Strafbefehl erlassen wegen Nötigung und teilweise Hausfriedensbruchs. Neben den Verfahrenskosten von 800 Franken erhielten sie bedingte Geldstrafen von je 60 Tagessätzen.

80 Tage hinter Gittern

Fünf Personen sollen diesen Entscheid angefochten haben. Damit kommt es zu einem Gerichtsprozess. Wie die Oberstaatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung sagt, wurden zwei Verfahren eingestellt, eines an einen anderen Kanton abgetreten und ein weiteres sei noch hängig.

Von den Demonstranten in Zürich trifft es zwei ausländische Vertreter von Greenpeace am härtesten. Zwei Frauen aus Deutschland landeten 80 Tage im Gefängnis und müssen rund 3140 Franken für die Verfahrenskosten zahlen.

Vorwürfe gegenüber den Banken

Von den verhafteten 19 Personen in Basel akzeptierte niemand das Verdikt. In nächster Zeit werden noch mehrere Dutzend weitere Strafbefehle wegen der Vorfälle bei der UBS erlassen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel auf Anfrage der Zeitung.



Die Polizei in Basel räumt das Gelände.

Die Aktivisten protestierten gegen das finanzielle Engagement der Grossbanken zur Förderung von Kohle, Öl und Gas. Ein Aktivist sagte gegenüber 20 Minuten: «Schweizer Banken unterstützen mit Milliarden Projekte und Unternehmen, die für massenweise Umweltverschmutzung sorgen. Darum wollen wir hier ein Zeichen setzen.» Man wolle, dass die Banken die Finanzierung von «dreckigen Energien» sofort einstellten. «Sie ignorieren den Klimawandel völlig.»





(fss)