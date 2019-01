Alarmstufe Orange wegen schweren Winden

«Warnung von starkem Unwetter» zeigt Meteocentrale auf seiner Website an. Beim Wetter-Alarm ist es Alarmstufe Orange. Sie gilt für sieben Kantone: Graubünden, Tessin, Wallis, St. Gallen, Uri, Glarus, Bern und Schwyz. In diesen Kantonen könnte es am 1. Januar heftigen Nordwestwind geben.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Für weite Teile der restlichen Schweiz wird die Alarmstufe Gelb angegeben:



In tiefen Lagen hat der Wind allerdings wenig Kraft. Es dominieren Wolken und Nebel. In den Bergen ist es zwar windig, dafür auch sehr sonnig mit perfekten Wintersportbedingungen.

Den aktuellen Wetterbericht sehen Sie hier:



(hal)