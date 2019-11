Albino-Biberratten droht jetzt der Abschuss

Die weisse Nutria, eine bis zu 60 Zentimeter grosse und fünf bis neun Kilo schwere Biberratte, wurde vermehrt an den Ufern der Vendline im Jura beobachtet. Ursprünglich stammen die Tiere aus Südamerika. Doch die harmlos aussehenden Nager werden laut dem «Quotidien Jurassien» zum Problem: Sie würden einheimische Tierarten verdrängen und sich unkontrolliert vermehren, da sie hierzulande in der Natur keine Feinde hätten.

Laut Biberexperte Christof Angst sind die Nutrias bereits in der Deutschschweiz (siehe Bildstrecke) angekommen: «Sie kommen aus dem Elsass und Baden-Württemberg über Basel und den Rhein, ebenso über die Rhone bei Genf und den Po hoch in den Kanton Tessin.» Die aussergewöhnliche weisse Fellfarbe ist laut Angst der Pelztierzucht geschuldet. Gegenüber 20 Minuten sagt er, dass es scheinbar Albino-Ableger der natürlich braun vorkommenden Nutrias sind.

Zwanzig Biberratten erschossen

Wie Biologe Philippe Bassin gegenüber «24heures» sagt, richten die Nagetiere vor allem durch das Graben von Tunneln enorme Schäden an. Er selbst leitet auch die Fondation des Marais de Damphreux, die über sieben künstliche Teiche verfügt. Diese seien anfällig für die Nagetiere, da diese mit ihren Tunneln aus Erde und Lehm grosse Schäden anrichteten.

Um die Natur zu schützen will das Umweltamt (ENV) gemäss «Quotidien Jurassien» den Bestand nun regulieren: Sie sollen dezimiert werden. «Ungefähr zwanzig weisse Biberratten wurden gemäss Statistik im letzten Jahr in der gesamten Schweiz geschossen», so Amaury Boillat, Faunainspektor beim ENV.

Nutria soll sich an Beton die Zähne ausbeissen

Bassin findet dies den richtigen Weg. Auch hat der Biologe eine fiese Lösung, um seine Teiche vor den Nagetieren zu schützen. So würde er an den Staumauern einen Graben ausheben und diesen mit Beton aufgiessen. «Nutria und Bisamratte brechen sich dabei ihre Zähne ab», so Bassin.

Amaury Boillat beschwichtigt aber: «Im Moment sind die Winter in der Schweiz noch zu kalt und zu schneereich, als dass die Tiere sich hier permanent niederlassen könnten.» Die Klimaerwärmung könne dies jedoch ändern.

(juu)