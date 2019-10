Aldi gibt Energiespartipps, verkauft aber Heizstrahler

20-Minuten-Leser U. B.* (57) ist empört. Bei der Durchsicht der neuen Aldi-Woche stiess er auf das Angebot eines Terrassen-Heizstrahlers für 89.90 Franken. Dieser eignet sich laut Broschüre optimal für den Einsatz auf Balkon und Terrasse. Er wird als «sehr sparsam im Energieverbrauch» angepriesen: «Bis zu 98 Prozent der eingesetzten Energie werden direkt in Strahlungswärme umgewandelt.»

«Wärmestrahler für den Aussenbereich sind überflüssig und im Kontext der aktuellen Klimadebatte unpassend», so U. B. Denn bei solchen Heizstrahlern verpuffe die gesamte Energie ja einfach in der Luft. U. B. ist der Ansicht, dass Grossverteiler mehr Verantwortung für die von ihnen verkauften Produkte übernehmen sollten.

Aldi gibt auch Energiespartipps

Philippe Vetterli, Mediensprecher bei Aldi, bestätigt gegenüber «20 Minuten», dass das Produkt schweizweit in allen Aldi-Suisse-Filialen verkauft wird. «Wir haben bereits vergangenen Herbst einen Heizstrahler als Aktionsartikel angeboten und waren mit den Verkaufszahlen sehr zufrieden.» Wie viele davon letztes oder auch dieses Jahr verkauft worden seien, könne er aus geschäftspolitischen Gründen allerdings nicht angeben.

Auf seiner Webpage schreibt der Grossverteiler, dass die Umwelt für ihn ein grosses Anliegen sei. Selbenorts werden Kunden im Rahmen der Aldi-Nachhaltigkeitsinitiative «Heute für Morgen» beispielsweise auch Stromspartipps gegeben: «Gut isoliert ist doppelt gespart. Über undichte Fenster und Türen verpuffen bis zu 15 Prozent an Energie», ist dort etwa zu lesen.

Auswahl nach Kundenbedürfnissen

Auf die Frage, ob der Heizstrahler für den Aussenbereich nicht dieser Firmenphilosophie widerspreche, entgegnet Vetterli: «Es ist richtig, dass wir hier zwischen Kundenbedürfnis und unserer ökologischen Verantwortung abwägen müssen.» Doch bei der Auswahl der Aktionsartikel richte man sich stets nach den Bedürfnissen der Kunden. Und da der Artikel letztes Jahr so beliebt war, sei er wieder ins Sortiment gekommen.

Man habe sich aber bewusst für den Verkauf eines strombetriebenen Modells entschieden, so Vetterli. «Der Schweizer Verbrauchsstrom-Mix ist aufgrund hoher Anteile an Wasserkraft vergleichsweise wenig klimaschädlich.» Zudem sei der Heizstrahler, wie in der Broschüre beschrieben, sehr sparsam im Energieverbrauch und absolut emissionsfrei. «Der Verkauf von gasbetriebenen Heizstrahlern wäre aus der Klimaperspektive schlechter gewesen.»

Rechtliche Grundlagen

In der Schweiz liegt es in der Verantwortung der Kantone, Gesetze und Verordnungen zu Energieerzeugung und -verbrauch zu erlassen. Deshalb wird der Einsatz von Heizstrahlern im Freien kantonal unterschiedlich gehandhabt. Im Kanton Basel-Stadt beispielsweise dürfen Heizungen von Privaten und Geschäften im Freien nur betrieben werden, wenn sie mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme betrieben werden. Wenn öffentliche Interessen dafür sprechen, können davon abweichende Regelungen getroffen werden.

Der Kanton St. Gallen und der Kanton Zürich kennen ähnliche Bestimmungen. Im Kanton Aargau wiederum dürfen mobile Heizungen kurz eingesetzt werden, beispielsweise bei Marktständen, in Gartenwirtschaften an kühlen Tagen von März bis Oktober oder bedarfsmässig im Aussenbereich von Restaurants während des Kurzaufenhalts von Rauchern.

*Name der Redaktion bekannt



