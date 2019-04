Am Donnerstag kehrt der Schnee zurück

Die vergangenen Wochen liessen bei den meisten Leuten Frühlingsstimmung aufkommen. Mildes Wetter und Sonnenschein bestimmten die Tage. Doch diese Woche macht der Frühling eine Pause. Nur am Montag bleibt es noch verbreitet sonnig, die Temperaturen klettern auf 18 bis 19 Grad, wie Stefan Scherrer, Meteorologe bei Meteonews, erklärt.

Bereits am Dienstag ziehen aus Westen dichtere Wolken auf. Entlang des Juras sind am Abend erste Tropfen möglich. Im Osten bleibt es noch länger sonnig, die Temperaturen erreichen nochmals 16 bis 19 Grad, in den Föhntälern sind sogar 20 Grad möglich.

Schnee auch in den Städten

Der Mittwoch ist dann besonders im Westen verregnet. Lediglich im Osten bleibt es dank Föhn noch länger trocken. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend von 1500 auf unter 1000 Meter. Und in dieser Höhe ist noch nicht Schluss.

In der Nacht auf Donnerstag erreicht sie nämlich mancherorts bereits das Flachland. Zwar sind die Prognosen derzeit noch nicht ganz sicher, es deutet laut Scherrer aber vieles darauf hin, dass es am Donnerstag auch in Städten wie Zürich oder St. Gallen ein weisses Erwachen geben könnte. Besonders in den Bergen und in den Alpentälern ist mit grösseren Neuschneemengen zu rechnen.

«Der Schnee wird schwer und nass», sagt der Meteorologe. Bei Höchsttemperaturen von zwei bis vier Grad birgt der Wintereinbruch besonders im Berufsverkehr grosse Risiken, da manche Autofahrer bereits die Sommerpneu montiert haben.

Auch im Tessin gibt es kräftigen Regen

Der Winter hält aber nur kurz an. Schon am Freitag fallen die letzten Tropfen oder Flocken, mit rund sechs Grad ist es bereits wieder etwas milder. Und am Wochenende kehrt dann voraussichtlich auch die Sonne wieder zurück. Die Temperaturen klettern dann wieder in den zweistelligen Bereich.

Wer nun glaubt, er könne dem Wetter ein Schnippchen schlagen und sich während des Wintereinbruchs im Norden im Tessin an die warme Sonne legen, der wird enttäuscht. Laut Scherrer ist es am Mittwoch und Donnerstag auch im Süden stark bewölkt, zudem fällt kräftiger Regen.

