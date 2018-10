Schneeflocken bis auf 700 Meter

Am Wochenende ist es vorbei mit dem schönen Wetter in der Schweiz. Es kommt zu ergiebigen Niederschlägen in der ganzen Schweiz und die Temperaturen gehen markant zurück, wie Meteonews mitteilt.

Am Samstag sinkt die Temperatur im Flachland auf 5 bis 7 Grad und auf 1500 Meter über Meer gibt es die ersten Schneeflocken. Im Jura und in den Voralpen ist eine Schneefallgrenze von 1000 Meter über Meer möglich.

Am Sonntag kühlt es weiter ab und es fällt grossflächig Niederschlag. Die Schneefallgrenze kann lokal sogar auf bis 700 Meter absinken.

Hochwassergefahr im Süden

Nach dem bisher sehr trockenen Oktober kommt es über das Wochenende zu teils heftigen Niederschlägen. Im Tessin, Simplongebiet, sowie in Süd- und Mittelbünden sind Niederschlagsmengen von lokal 100 Litern pro Quadratmeter und mehr möglich. In der kommenden Woche könnte es sogar noch mehr werden.

Da die Schneefallgrenze im Süden noch bei 2000 Meter liegt, können die starken Niederschläge zu stark steigenden Pegeln der Flüsse führen. Erst am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auch im Süden auf 1000 Meter.

Durch die grossen Niederschlagsmengen dürfte die Waldbrandgefahr in der Schweiz nachhaltig gelindert werden.

