Am Wochenende wird es bis zu 15 Grad warm

Das schöne Wetter der vergangenen Tage wird uns auch noch am Wochenende beglücken. Auch wenn Autofahrer morgens noch Scheiben freikratzen müssen, wird der Tag von der Sonne bestimmt. Nebel dürfte es nur wenig geben, wie Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews, erklärt.

Verantwortlich für den Vorgeschmack auf den Frühling ist das Omegahoch Dorit. Dieses sitzt derzeit über Mitteleuropa und bewegt sich kaum. Als Omegahoch bezeichnet man grosse Hochdruckgebiete, die sich kaum bewegen und von Tiefdruckgebieten flankiert werden. Entsprechend ist das Wetter derzeit über dem Atlantik und im Osten – etwa an der türkischen Mittelmeerküste – wüst und ungemütlich.

Am Morgen sind die Pistenverhältnisse optimal

Dorit bleibt bis nächste Woche. Am Wochenende rechnet Marquardt mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Auch in der Höhe wird es warm. Auf 2000 Metern werden noch 7 bis 8 Grad erreicht. Entsprechend optimal sind die Bedingungen auf der Piste. Marquardt rät jedoch, am Morgen Ski zu fahren. «Dann sind die Verhältnisse noch besser, der Schnee ist kompakt.» Am Nachmittag wird es besonders an den Sonnenhängen etwas matschig werden.

Doch gerade in den Bergen ist Vorsicht geboten. Denn dort herrscht bereits Sonnenbrandgefahr. Marquardt rät, sich in jedem Fall einzucremen, «selbst wenn man bereits ein wenig Bräune angenommen hat».

Vorfrühling bleibt bis Anfang März

Mitte nächster Woche könnte eine kurze Störung für einige Regentropfen sorgen. Die Temperaturen werden «nur» noch 7 bis 8 Grad erreichen. Ob es die Störung wirklich in die Schweiz schafft, ist derzeit aber noch nicht ganz klar.

Und selbst wenn: Bereits in der zweiten Wochenhälfte wird sich das nächste Hoch mit dem Namen Erika breitmachen und erneut einen Hauch Frühling mitbringen. «Der Winter ist in der Defensive, der Vorfrühling dominiert. Das bleibt voraussichtlich bis mindestens Anfang März», sagt Marquardt.

(vro)