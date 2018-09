Anbieter will seine Niere auf Ricardo verkaufen

«Wegen Geldmangels biete ich Ihnen eine meiner Nieren an. Ich habe noch nie geraucht, trinke keinen Alkohol, ernähre mich gesund und treibe zudem Sport. Bei Fragen oder Unklarheiten, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.» So lautet die Produktbeschreibung zu einem nicht alltäglichen Angebot auf Ricardo.ch.

Das Mindestgebot für eine Niere beginnt bei 50'000 Franken, für einen Kaufpreis von 100'000 Franken gehört sie einem sofort. Der Verkäufer will das Geld bar. Dafür verspricht er eine gesunde Niere, die sofort geliefert werden könnte. Wie die Transplantation genau ablaufen und die Funktion der Niere getestet werden soll, bleibt unklar. Details zur Lieferung müssten abgesprochen werden.

Das Angebot sollte bis am 29. September laufen. Am Donnerstagmorgen konnte es noch abgerufen werden. Inzwischen kann man die Niere aber nicht mehr kaufen. Ricardo.ch hat nämlich das Angebot entfernt. Stattdessen erscheint eine Meldung, in der es heisst: «Dieses Angebot hat den AGB von Ricardo.ch nicht entsprochen und wurde deshalb vorzeitig beendet.»

Körperteile dürfen nicht verkauft werden

Ricardo gehört wie 20 Minuten zu Tamedia. Laut Sprecher Simon Marquard ist die Niere in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht online gestellt worden. «Kurz darauf wurde es durch ein Mitglied beim Kundendienst von Ricardo gemeldet. Heute Morgen früh wurde das Angebot beendet, dies wurde auch dem Händler so mitgeteilt.» Laut Marquard gibt es auf Ricardo verschiedene automatisierte sowie manuelle Kontrollmechanismen, durch die Angebote überprüft werden. Zudem prüfe Ricardo die verschiedenen Hinweise, die direkt von den Mitgliedern gemeldet werden.

Marquard hält fest: «Bei einem solchen Angebot ist nie ganz klar, ob es tatsächlich ernst gemeint ist. Das Anbieten von Organen und anderen menschlichen Körperteilen über Ricardo ist jedoch klar verboten. Das ist in unserer Verbotsliste auch explizit erwähnt.» Die nicht abschliessende Verbotsliste sei Teil der AGB von Ricardo und führe Produkte auf, deren Angebot etwa rechtliche Vorschriften verletze oder gegen die guten Sitten sowie die allgemeinen Ricardo-Grundsätze verstosse.

Schwester im Angebot

Bisher sei noch kein weiterer Fall eines Nieren-Angebots bekannt. «Natürlich tauchen aber immer wieder Kuriositäten auf Ricardo auf, die im besten Fall auch etwas Humor beweisen. Etwa ein Mann, der seine Schwester verkaufen wollte, weil sie zu laut sang, ein gebrauchtes Hustenzältli von Luca Hänni, ein ‹einsamer› Gummistiefel – der zweite ging verloren – oder natürlich auch nichts», sagt Marquard. Auch dieses Angebot wurde entfernt. «Hier wollte jemand in Erfahrung bringen, ob auf Ricardo wirklich alles und damit auch nichts verkauft werden kann.»

(qll)