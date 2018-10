Lena gewann beim Sex mit Kondom einen Kopfhörer

Um die Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Infektionen zu verringern, wirbt der Bund seit mehr als 30 Jahren für die Benützung von Kondomen. In seiner letzten Kampagne setzte er auf ein Gewinnspiel: So kamen über 400'000 Love-Life-Kondome in den Umlauf, die einen Gewinncode enthielten. Insgesamt wurden 3500 Preise verlost – vom Fernseher über Kleider bis hin zum Rasenmäher.

Umfrage Was halten Sie von der Safer-Sex-Kampagne? Ich finde sie sehr gelungen.

Naja, geht so.

Gefällt mir nicht.

Das Thema interessiert mich nicht.

Zu den Gewinnern zählt auch Lena (28) aus Zürich. Auf die Frage, wieso Safer Sex wichtig sei, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: «Better safe than sorry.» So könne ungeschützter Sex nicht nur zu ungewollten Schwangerschaften, sondern auch zu Geschlechtskrankkeiten führen, mahnt Lena: «Geschlechtskrankheiten waren noch nie besonders sexy.»

«Ich machs mit und gewinne»

Noch immer gibt es jedes Jahr 100 neue Aids-Diagnosen, circa 20'000 Menschen in der Schweiz leben mit HIV. Etwa drei bis zehn Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung sind von Chlamydien betroffen und im Jahr 2016 zählte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2270 Fälle von Tripper.

Zu ihrem eigenen Sexleben hält sich Lena bedeckt. «Nur so viel: Ich machs mit und gewinne», sagt sie mit einem Augenzwinkern und zitiert damit das Motto der neusten Love-Life-Kampagne.

«Unverkrampfte Kampagne»

Für diese findet sie nur lobende Worte. In den Hochglanz-Magazinen, da finde man immer nur die schönen Seiten von Sex, dabei seien die Schattenseiten – eben ungewollte Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten – in unserer Gesellschaft eine Realität. «Die Kampagne nimmt solche Risiken auf eine junge und unverkrampfte Art und Weise auf. Das hat auch mich zum Mitmachen bewegt», sagt sie.

Gewonnen hat Lena ein Paar Bluetooth-Kopfhörer. «Ich hatte nicht erwartet, dass ich gewinne, und mich riesig darüber gefreut.»

(20 Minuten)