Die Sommergrippe rollt über die Schweiz

Mit den hohen Temperaturen steigt bei einer Vielzahl von Menschen in der Schweiz auch das Fieberthermometer. «Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geschwitzt wie kürzlich, als ich bei 36 Grad Aussentemperatur mit einer heftigen Erkältung und 39 Grad Fieber im Bett lag», klagt F. T.* Die extreme Hitze habe er kaum ausgehalten. «Zeitweise überlegte ich mir, in ein Hotel zu ziehen, wo es kühler ist», sagt der 34-Jährige.

Anstatt sich in der Badi abzukühlen, hütet auch der zehnjährige Sohn von K. R.* seit einigen Tagen das Bett. «Er hat 39 Grad Fieber und fühlt sich bei dieser Hitze einfach elend.» Ein weiterer Vater berichtet, dass seine einjährige Tochter eine Mittelohrentzündung habe. «Sie ist bereits das dritte Kind in unserem Umfeld, das davon betroffen ist.» Zuvor habe seine Partnerin Husten, Halsweh und Schnupfen gehabt.

Auch andere Personen in der Schweiz haben sich während der Hitzephase eine Erkältung geholt. «Meine Freundin war so heiser, dass sie gar keine Stimme mehr hatte», berichtet ein Mann.

Symptome setzten plötzlich und heftig ein

Kantonsärzte bestätigen, dass zurzeit eine Sommergrippe grassiert. «In den Sommermonaten treten mitunter Coxsackie-Viren und Enteroviren gehäuft auf, die schwere grippeartige Symptome innerhalb kürzester Zeit verursachen können», sagt die Schaffhauser Kantonsärztin Maha Züger. Im Kanton Schaffhausen litten zurzeit immer mehr Menschen unter Erkältung und Fieber. Da die Krankheitsfälle aber nicht meldepflichtig seien, lägen keine konkreten Zahlen vor. Die Symptome setzen laut der Ärztin plötzlich und heftig ein. «Innert weniger Stunden bekommen die Betroffenen Hals- oder Ohrenschmerzen und Schnupfen. In den meisten Fällen gibt es Fieber bis 39 Grad.»

Einige Leute hätten im Bett gelegen und doppelt so viel geschwitzt wie bei einer Sommergrippe sonst um diese Jahreszeit, sagt Züger. «Da der Körper bei extremer Hitze sowohl mit der hohen Aussentemperatur als auch mit dem Fieber umgehen muss, ist die Sommergrippe für den Kreislauf besonders belastend.» Wichtig sei dabei, die Temperatur im Schlafraum ohne Klimaanlagen oder Ventilatoren anzupassen.

Appell an Hygiene

Auch Monika Hänggi, Kantonsärztin von Basel-Landschaft, sagt: «Es gibt Viren, unter anderem Schnupfenviren, die sich durch Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Schnupfen und teilweise auch Fieber äussern können.»

Hänggi macht darauf aufmerksam, dass die Viren durch Tröpfchen übertragen werden können.«Deshalb ist auch während der Hitze die Hygiene zu beachten.» Sie rät, in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu niesen oder zu husten sowie die Hände regelmässig und gründlich mit Seife zu waschen.

Viel Neocitran verkauft

Die Sommergrippe ist auch in den Apotheken spürbar: Ende Juni seien auffällig viele Medikamente gegen Erkältungen über den Ladentisch gegangen, wie Mitarbeiter verschiedener Schweizer Apotheken berichten. «Im Juni verkauften wir 12 Prozent mehr Neocitran als im Juni 2018. Auch die Nachfrage nach Hustenmitteln ist höher», sagt Megy Keller, Co-Geschäftsführerin der Bahnhof-Apotheke Zürich.

Die Mitarbeiter der Bahnhofapotheke Schaffhausen bedienten kürzlich viele Kunden, die unter Halsschmerzen litten. «Wir verkauften diesen Juni doppelt so viele Halsschmerzsprays wie im gleichen Monat vor einem Jahr», sagt Lena Rütschi, Pharmaassistentin in der Bahnhofapotheke Schaffhausen. Zudem hätten sie einige Patienten mit Scharlach gehabt. Auch in der Careland-Apotheke in Aarau sind Erkältungsmedikamente begehrt. «Viele Kunden haben Halsschmerzen, Husten oder eine laufende Nase», sagt Pharmaassistentin Céline Bachmann.



*Name der Redaktion bekannt