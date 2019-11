Am Samstag ging die Möbel-Kollektion «Markerad» in allen Ikea-Filialen der Schweiz in den Verkauf. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit mit dem international bekannten Künstler, DJ, Unternehmer und Labelgründer von Off-White, Virgil Abloh. Der Ansturm auf das Sortiment war dementsprechend gross.

Beinahe das gesamte «Markerad»-Sortiment in der Ikea Filiale in Lyssach BE war laut dem «Blick» nach rund zehn Sekunden vergriffen. Wie ein Leser gegenüber der Zeitung berichtet, sollen sich die mehrheitlich jungen Kunden die Ware gegenseitig beinahe aus den Händen gerissen haben.

Kunden stürmen Ikea wegen Abloh-Kollektion

Ikea hatte diesen Ansturm vorausgesehen und bereits im Vorraus eine Limite festgelegt, die die Käufer nicht übersteigen durften. Pro Kunde durften beispielsweise nur acht Stühle aus der Kollektion gekauft werden. Bei den Teppichen war die Kauf-Limite auf zwei angesetzt und bei den Leuchtkasten verhielt es sich gleich.

In den USA waren die Restriktionen noch härter. Dort durften die Kunden nämlich nur ein Produkt pro Kopf kaufen. In Grossbritannien mussten Interessierte vor dem Launch ein Ticket kaufen, um überhaupt in die Filialen gelassen zu werden. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass auch mit diesen Vorkehrungen die Kollektion bald restlos ausverkauft war.

(doz)