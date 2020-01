Familie der Heli-Opfer kann Millionen einklagen

Ein Rundflug über die malerische Na Pali Küste auf der hawaiianischen Insel Kauai endete für die vierköpfige Familie W. aus Schinznach-Bad AG in einer Tragödie: Nach ersten Erkenntnissen streifte der Eurocopter der Firma Safari Helicopter letzten Donnerstag einen Bergkamm und stürzte 30 Meter in die Tiefe, wo er in Flammen aufging. Alle sieben Passagiere verloren ihr Leben.

Schwierige Aufklärung



Seit Sonntag untersuchen Spezialisten der US-Behörde National Transportation Safety Board die Unglücksstelle auf der hawaiianischen Insel Kauai. Zur Zeitung «Honolulu Star-Advertiser» sagte ein Sprecher, das dschungelartige Gebiet an der Küste sowie die schroffen Felsen sei eine der herausforderndsten Unfallstellen, die die Behörde je gesehen habe. «Es ist sehr schwierig, ein Team zur tatsächlichen Unfallstelle zu bringen.» Wie die Zeitung weiter schreibt, sei es möglich, dass die genauen Umstände des Absturzes wegen dieser Hindernisse nie ganz aufgeklärt werden könnten und verweist auf solche Fälle. 2018 stürzte in Alaska ein Touristen-Flugzeug ab, fünf Menschen starben.Das Flugzeug prallte in eine fast senkrechte Felswand, die mit Schnee und Eis bedeckt war. Die Trümmer wurden später von einem Gletscherabbruch zugedeckt und konnten nie geborgen werden.



Die Firma, die den Unfallflug durchführte, hielt am Donnerstag auf Kauai eine Trauerveranstaltung ab. Für sie könnte es jedoch bald noch ungemütlicher werden: Bereits bringen sich Opferanwälte in Stellung, um gemäss US-Recht Schadenersatz einzuklagen. «Wenn die Familie rechtlichen Rat benötigt, biete ich ein Gratis-Treffen ohne Verpflichtung an», sagt Keith Barrett, ein auf Flugzeugunglücke spezialisierter Anwalt von der international tätigen Kanzlei Fieldfisher.

Klagen gegen Flug-Anbieter oder Heli-Hersteller

In den USA können die Hinterbliebenen bei sogenannten «wrongful deaths» gegen Anbieter, Flugzeughersteller, Teilehersteller oder auch die Regierung – beispielsweise für nachlässige Kontrollen – klagen. Als «wrongful deaths» gelten Todesfälle, die durch eine nachlässige Handlung eines Dritten ausgelöst wurden.

Die Bestimmungen für eine solche Klage variieren je nach Bundesstaat, auf Hawaii ist sie innert zwei Jahren möglich. Grundsätzlich setzt sich die Schadenssumme aus zukünftigen Lohneinbussen, Bestattungskosten und Schmerzensgeld zusammen. Ebenfalls einklagbar sind weitere Faktoren wie «der Verlust von Gemeinschaft, Rat oder Aufmerksamkeit».

Millionenbetrag ist als Entschädigung realistisch

Oftmals enden die Klagen in einer Einigung und einer Zahlung in unbekannter Höhe. Die US-Kanzlei Baum Hedlund listet etwa für einen Todesfall bei einem Passagierflugzeug die Summe von 17,5 Millionen Dollar auf. Bei einem nicht weiter bekannten Helikopter-Crash erhielt ein verletzter Passagier 12 Millionen Dollar. Im Februar 2018 zahlte Airbus Helicopters einem Mann, der bei einem Crash in Frisco, Colorado, Verbrennungen an 90 Prozent des Körpers erlitt, 100 Millionen Dollar. Im Fall der Schweizer Familie dürfte ein Betrag von 10 bis 15 Millionen Dollar realistisch sein, sagen Experten.

Für Anwalt Keith Barrett ist klar: Eine Klage der Schweizer Angehörigen in den USA hätte Chancen. Er rät, in absehbarer Zeit eine Klage einzureichen, sobald klar ist, was die Unfallursache war. Wenn der Anbieter Safari Helicopter verantwortlich sei, könne auf Hawaii eine Klage eingereicht werden – wenn es etwa am Helikopter lag, könne rechtlich gegen den Hersteller vorgegangen werden. «Wichtig ist, nicht voreilig an Angebot der Versicherung des Fluganbieters anzunehmen, auch wenn dieser einige Millionen Dollar bietet», sagt Barrett.

US-Geschworenengericht als Vorteil

Denn dabei müssten die Angehörigen ein «form of release» unterzeichnen, das spätere Forderungen unmöglich macht. «Dann ist es nicht mehr möglich, vor Gericht zu gehen, wenn man beispielsweise sieht, dass andere in einem ähnlichen Fall doppelt so viel Geld erhalten haben.» Erfahrungsgemäss werde die Versicherung versuchen, die Entschädigung möglichst tief zu halten.

Barrett sieht den Vorteil einer Klage in den USA darin, dass ein Geschworenengericht über die Höhe der Entschädigung befindet: «Die Chancen auf angemessene Entschädigung in einem solch tragischen Unglücksfall ist deutlich höher, als wenn ein Einzelrichter entscheiden würde.»

Haftungsausschluss unterzeichnet

Eine Rolle bei einer allfälligen Klage könnte auch ein Papier spielen, das die Passagiere vor dem Flug unterzeichnen mussten: Ein Paar aus dem Kanton St. Gallen, das nur Stunden vor dem Unglücksflug ebenfalls mit Safari Helicopters flog, musste einen Haftungsausschluss unterzeichnen.

«Wir lieben und vermissen euch so sehr», trauern die Schweizer Angehörigen auf Facebook um die zwei Erwachsenen und die zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren. Die Anteilnahme und die die Zahl der Trauerbekundungen ist riesig. Aus dem Umfeld der Angehörigen heisst es denn auch, Schadenersatzforderungen seien noch kein Thema.



(pam)