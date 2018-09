Schon 30 Bauern starben dieses Jahr bei Unfällen

Landwirt L. H.* (58) aus Egolzwil LU hatte mehr als einen Schutzengel. Am 19. Juni war er in steilem Gelände mit Traktor und Heuschwader unterwegs. Als er aus der Parzelle fahren wollte, klemmte plötzlich die Gangschaltung und der Traktor nahm Fahrt auf. «Dann sah ich nur noch, dass es bergab ging», sagt H.

Die Zahl tödlicher Unfälle in der Landwirtschaft ist über mehrere Jahre betrachtet abnehmend. Das hat auch damit zu tun, dass die Zahl der Beschäftigten gesunken ist, zwischen 2007 und 2017 um 11 Prozent.

Tödliche Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft



In diesem Jahr verzeichnete die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) bereits 30 tödliche Unfälle. Einige Beispiele:



- 10. September: In Grabs SG stirbt eine 18-jährige Lehrtochter, nachdem sie rückwärts einen ansteigenden Feldweg befahren hat, von der Strasse abgekommen ist und sich der Transporter überschlagen hat. Die 14-jährige Begleiterin erleidet unbestimmte Verletzungen.



- Ein 63-jähriger Mann führt auf einer Strasse in Gorgier NE Forstarbeiten aus. Dabei kippt der Traktor, der Mann erleidet tödliche Verletzungen.



- 7. August: Ein 56-jähriger Mann gerät im Rahmen von Bauarbeiten in Rigi-Kulm SZ beim Rückwärtsfahren mit einem landwirtschaftlichen Transporter von der Strasse ab und rollt cirka 60 Meter über steiles Wiesland in die Tiefe, bis sich das Fahrzeug überschlägt. Der Fahrer wird im Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt.



- 20. Juli: Ein Landwirt ist in Grosswangen LU mit dem Umladen von Raps vom Mähdrescher auf einen Anhänger beschäftigt. Dabei gerät der Mann im Laderaum des Mähdreschers in die Förderschnecke und wird eingeklemmt. Er erleidet schwere Verletzungen, denen er später erliegt.



- 23. Juni: Ein 46-jähriger Mann ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Eschert BE mit einem Stapler unterwegs, als das Fahrzeug mit einer Mauer kollidiert und auf die Seite kippt. Beim Aufprall wird der Mann aus der Fahrzeugkabine geschleudert und dabei tödlich verletzt.



- 20. Juni: Ein 61-jähriger Mann lädt mit einem Transporter in abschüssigem Gelände in Schwenden BE am Heu auf. Dabei kippt das Fahrzeug. Der Mann gerät unter das Fahrzeug und wird eingeklemmt. Er stirbt noch auf der Unfallstelle.



- 8. Juni: Ein 75-jähriger Mann ist mit einem Motormäher mit Heuraupe in abschüssigem Gelände in Wasen BE am Arbeiten. Dabei gerät er unter das Fahrzeug, wird eingeklemmt und schwer verletzt. Er stirbt noch auf der Unfallstelle.



- 6. Juni: In Champvent VD steigt ein 20-jähriger Mann auf das Dach einer Remise, um Reparaturen vorzunehmen. Dabei durchbricht er das Dach und stürzt zehn Meter in die Tiefe. Er erleidet tödliche Verletzungen.



- 11. Mai: Ein 77-jähriger Mann gerät in Kirchdorf BE beim Manövrieren seines Traktors auf einen Abhang am Waldrand und stürzt rund 25 Meter in die Tiefe. Er wird schwer verletzt und stirbt noch auf der Unfallstelle. Der Beifahrer wird ebenfalls verletzt.



- 24. April: Ein 29-jähriger Mann ist in Schwanden GL mit dem Traktor in steilem Gelände unterwegs, als er ins Rutschen gerät und sich mehrmals überschlägt. Der Mann wird dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt.