90 Soldaten liegen mit Durchfall flach

Die Schweizer Armee hat wieder mit Durchfall-Problemen zu kämpfen. Rund 90 Soldaten der Militärkaserne in Sion VS sind dieses Mal betroffen. Sie absolvieren gerade die Militärpolizeischule. Armee-Sprecher Daniel Reist bestätigte eine entsprechende Meldung des «Blick». Wie stark ihre Beschwerden sind und was genau die Ursache für die Magen-Darm-Probleme sind, ist noch unklar.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Die betroffenen Soldaten befinden sich zurzeit auf der Krankenstation in der Kaserne», sagt Reist zu 20 Minuten, «es handelt sich um keine schweren Fälle.» Reist kann einen viralen Infekt nicht ausschliessen. «Zurzeit werden die Proben medizinisch analysiert.»

Ob die Soldaten mit kontaminiertem Essen in Berührung kamen oder ob es wegen der Hitze zu Problemen in der Kasernenküche kam, kann Reist nicht sagen. «Zurzeit sieht es nicht nach einem Küchenunfall aus, aber klar, bei dieser Hitze können sich Bakterien natürlich schneller vermehren.»

«Glück gehabt»



Ein Rekrut, der seit 5 Wochen als als Militärpolizei-Sicherungssoldat in Sion stationiert ist, sagt zu 20 Minuten: «Zum Glück hat es uns nicht getroffen, da wir die letzten Tage wegen der Fahrausbildung auswärts gegessen haben – Dosenfutter. Über das Essen könne er sich in der Kaserne Sion nicht beklagen. «Ich hatte noch nie Probleme.» Er habe aber mitbekommen, dass die Küche nach den Fällen in Jassbach reagiert habe, und vermehrt überschüssiges Essen entsorgt habe.

Mehrere Fälle innerhalb kürzester Zeit

Erst Anfang Juli mussten 50 Rekruten aus Jassbach BE wegen Durchfall und Erbrechen ins Spital eingeliefert werden.

Kurz darauf kämpften auch mehrere Rekruten aus Bière VD mit Gesundheitsproblemen. Wie Armee-Sprecher Stefan Hofer damals sagte, handelte es sich in beiden Fälle nicht um eine Erkrankung mit dem Noro-Virus.



Hast du Ähnliches erlebt in der Armee? Schreib uns im Formular unten. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.



Update folgt...

(mon)