«Für Sicherheit der Armee braucht es Führung»

Unfälle mit Armeefahrzeugen und kranke Rekruten: Die Armee geriet in letzter Zeit immer wieder in die Negativschlagzeilen. Dazu kämpft sie mit Nachwuchsproblemen.

Umfrage Welchen Eindruck haben Sie vom künftigen Armee-Chef Thomas Süssli? Thomas Süssli ist die richtige Wahl.

Ich habe meine Zweifel, ob er die Armee wirklich auf Kurs bringen kann.

Weiss nicht.

Thomas Süssli löst ab Januar 2020 seinen Vorgänger Philippe Rebord an der Spitze der Armee ab. Im Interview erzählt er, wie er die Herausforderungen der Armee anpacken will und warum er die Armee auch für Transmenschen öffnen will.