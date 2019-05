Armee-Chef kämpft gegen «Scheiss-Abstimmung»

Er befürchte eine «Scheiss-Abstimmung», sagte Armeechef Philippe Rebord im April an einer offiziellen Veranstaltung in der Karthause Ittingen im Thurgau. Der verbale Ausrutscher bezog sich auf ein mögliches Referendum gegen die Pläne des Bundesrats, den Zivildienst unattraktiver zu machen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Die wichtigsten Änderungen

Mit acht Massnahmen will der Bundesrat erreichen, dass künftig weniger Personen Zivildienst statt Militärdienst leisten. Vor allem die Zahl jener, die vom Militär- in den Zivildienst wechseln, soll gesenkt werden. Sie ist nach Ansicht des Bundesrats zu hoch. Das sind die wichtigsten geplanten Massnahmen:

- Im Zivildienst sind neu mindestens 150 Diensttage zu leisten

- Wer vom Armee- in den Zivildienst wechseln will, soll erst nach einem weiteren Jahr, in dem er Militärdienst leisten muss, wechseln dürfen

- Im Zivildienst sollen neu alle 1,5 Mal so viele Tage leisten wie im Militär (gilt neu auch für Unteroffiziere und Offiziere)

- Der erste Einsatz im Zivildienst soll im Jahr der Zulassung erfolgen

- Medizinern soll es verboten sein, als solche Zivildienst zu leisten

- Auslandeinsätze im Zivildienst sollen verboten werden So boomt der Zivildienst

Im letzten Jahr wurden 6205 Personen zum Zivildienst zugelassen. Das sind etwas weniger als im Jahr zuvor, aber immer noch viermal mehr als vor der Abschaffung der Gewissensprüfung im Jahr 2009. Nur knapp die Hälfte der Zivis entscheidet sich schon vor dem RS-Antritt für den Zivildienst, die Mehrheit wechselt vom Militär- in den Zivildienst. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamt für Zivildienst. Die Zahl der «Abschleicher» ist im ersten Quartal 2019 auf 303 gestiegen. Im Vorjahresquartal waren es 230.

Denn dieser boomt – auch viele Rekruten wechseln vom Militär- in den Zivildienst. Diese Entwicklung will der Bundesrat mit acht Massnahmen eindämmen (siehe Box). Über die Änderung des Zivildienstgesetzes (ZDG) muss das Parlament noch befinden – Grüne, SP und der Zivildienstverband Civiva haben bereits ein Referendum angekündigt, sollten die Vorschläge des Bundes durchkommen.

Dass der Armeechef den möglichen Urnengang als «Scheiss-Abstimmung» betitelte, sei keinesfalls Ausdruck einer Verzweiflung, sagt Armeesprecher Stefan Hofer. «Er wollte mit dieser – für ihn äusserst ungewöhnlichen – Wortwahl Aufmerksamkeit erregen und betonen, in welche Situation eine mögliche Referendumsabstimmung die Armee bringen würde.»

«Fatale Konsequenzen» befürchtet

Die Armee schätze und anerkenne die Leistungen des Zivildienstes, so Hofer. Aber sie investiere sehr viel in die Ausbildung der Rekruten. Würden diese in den Zivildienst wechseln, verliere die Armee Spezialisten und könne vom eigenen Aufwand nicht profitieren. «Solche Wechsel kosten die Armee viel Zeit und Geld», ergänzt Hofer.

SVP-Nationalrat Werner Salzmann sagt, der Zivildienst sei heute viel zu attraktiv: «Die Armee kommt schlicht nicht mehr gegen die vielen Vorteile des Zivildienstes an.» Im Gegensatz zu den Soldaten könnten die Zivis bestimmen, wann und wo sie ihren Dienst leisten wollen und zu Hause übernachten. Daher sei es klar, dass junge Männer bei ihrer Lebensplanung diesen Weg dem Militärdienst vorziehen würden. Gehe die Entwicklung weiter, habe das fatale Konsequenzen: «Dann hat die Armee in wenigen Jahren zu wenig Personal, um funktionieren zu können.»

Schuld daran sei die Politik, so Salzmann. Wer vor 2009 Zivildienst leisten wollte, musste seinen Gewissenskonflikt zum Militär begründen und diesen in einer Anhörung ausführlich erklären. Heute genügt das Ausfüllen eines Formulars. Wer ein Gesuch für den Zivildienst stellt, muss zugelassen werden. Dieser Fehler müsse nun wieder korrigiert werden, sagt Salzmann. Er plädiert gar dafür, die Gewissensprüfung wieder einzuführen.



«Zivildienst muss Ausnahme bleiben»

Sollten die Vorschläge des Bundesrats durchkommen, käme es für BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti zu einer «kapitalen Verschlechterung des Zivildienstes». Dass die Armee ihr angebliches Bestandesproblem auf Kosten des Zivildienstes lösen wolle, sei nicht zulässig. «Das Problem der Armee lösen zu wollen, indem es auf den Zivildienst verschoben wird, ist fahrlässig», so Quadranti.

Die geplante Verschärfung des Gesetzes zeige den fehlenden Respekt der Armee gegenüber des Zivildienstes, sagt Lewin Lempert von der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA). «Damit versucht man Zivildienstleistenden – also jungen Männern, die etwas sinnvolles für die Gesellschaft machen – noch Steine in den Weg zu legen. Das ist eine bedenkliche Schikane.» Die Armee müsse sich hinterfragen, warum sich immer mehr junge Leute von ihr abwendeten.

Für Lempert wie Quadranti zeigt der verbale Ausrutscher des Armeechefs die Angst vor einer Niederlage an der Urne. «Die Armee zittert zu Recht vor einer möglichen Abstimmung. Das Machtgebaren wäre ein Bumerang. Wenn die Armee den Zivildienst gegen den Militärdienst ausspielt, dann wird sie verlieren», ist Quadranti überzeugt.

Werner Salzmann sieht einem Referendum gelassen entgegen. «Es wird nicht einfach, aber die Mehrheit des Volkes wird hinter der Revision stehen.» Die Politik müsse klar darlegen, dass es dabei um die Wehrgerechtigkeit und um die Sicherheit der Schweiz gehe. Heute werde die Wehrpflicht ausgehebelt. «Junge Männer müssen Militärdienst leisten, Zivildienst als Ersatz dafür muss die klare Ausnahme bleiben», sagt Salzmann.

