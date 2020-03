Armee bleibt hart, RS geht weiter

Die Rekruten rebellieren, weil sie nicht nach Hause können und es in der Armee zu 100 Corona-Fällen gekommen ist, 700 Soldaten sind in Quarantäne. Sie fordern in einer Petition, dass die Rekrutenschulen geschlossen werden. Dafür hat die Militärführung aber kein Gehör.

«Die Armee steht im Auftrag des Bundesrates im Einsatz für Land und Leute. Es braucht uns im Gesundheitswesen, aber auch im Sicherheitsbereich dringend», sagt Brigadier Raynald Droz, Stabschef des Kommando Operationen, gegenüber der «SonntagsZeitung».

Gewisse Ausbildungen eingestellt



Diese Leistungen müsse das Militär auch in den kommenden Monaten sicherstellen können. «Wir werden wir die Rekrutenschulen wenn immer möglich weiterführen. Auch die RS im Sommer wird stattfinden», kündigt Droz an.

Reagiert hat die Armee indessen auf die Lücken bei der Beschaffung des Schutzmaterials für die Soldaten: «Wir haben im Moment gewisse Ausbildungen eingestellt, die nicht mit Covid-19 zusammenhängen», so der Brigadier.

(roy)