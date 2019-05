VBS kämpft mit Mängeln bei Geheim-Rechenzentren

Das Verteidigungsdepartement (VBS) will sensible Daten besser schützen und vor Krisen sichern. Deshalb baut es drei Rechenzentren, zwei davon mit militärischem Vollschutz. Ein «Fundament» genanntes Rechenzentrum wird seit vier Jahren an einem geheimen Standort in eine bestehende Felskaverne eingebaut.

Wie Radio SRF berichtet, kämpft das VBS mit «gravierenden Problemen». Beim Fundament-Projekt habe eine eingebaute Bodenplatte wieder vollständig herausgerissen und ersetzt werden müssen. Zudem habe der Generalplaner sein Mandat niedergelegt. Das Projekt werde deshalb erst Ende 2020, also zwei Jahre später, fertiggestellt. Der Chef der zuständigen Führungsunterstützungsbasis, Divisionär Thomas Süssli, bestätigt den Sachverhalt gegenüber Radio SRF.

Sechs Jahre Verzögerung

Wie der Sender weiter berichtet, seien die Probleme bei einem anderen Rechenzentrum, das beim Munitionslager Mitholz im Berner Oberland entstehen sollte, noch grösser. Das Risiko für eine Explosion sei dort viel grösser als zunächst angenommen. Nun beginne man «wieder von vorne», wird Divisionär Süssli zitiert. Die Verzögerung betrage mindestens sechs Jahre.

«Wir werden bis 2028 mit einem erhöhten Risiko rechnen müssen», wird Süssli zitiert. Bei ausserordentlichen Lagen wie etwa einer Cyberattacke oder einem Mangel an Strom bestehe kein Vollschutz für die heiklen Daten. Die Probleme haben nun die Politik erreicht: Die Präsidenten der sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat wollen vom VBS mehr Informationen sowie die Probleme in den Kommissionen thematisieren.

(ehs)