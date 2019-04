Armee schmeisst Soldaten wegen Zivi-Infotag raus

A.D.* (20) war Soldat in der Rekrutenschule Elektronische Kriegsführung in Jassbach BE – bis Dienstagmorgen. Dann wurden er und vier andere Soldaten ins Büro des Kommandanten gerufen. Dort wurde ihnen eröffnet, dass sie per sofort administrativ aus der Armee entlassen würden. Der Grund: Sie hatten sich für den Zivildienst angemeldet. Im Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, begründet der Schulkommandant die Entlassung damit, dass er einen weiteren Einsatz und «somit eine wahrscheinliche psychische und/oder seelische Schädigung» nicht verantworten könne.

So boomt der Zivildienst

Im letzten Jahr wurden 6205 Personen zum Zivildienst zugelassen. Das sind etwas weniger als im Jahr zuvor, aber immer noch viermal mehr als vor der Abschaffung des Tatbeweises im Jahr 2009. Die Zahl der Abschleicher ist im ersten Quartal 2019 auf 303 gestiegen. Im Vorjahresquartal waren es 230. Nur die Hälfte der Zivis entscheidet sich zurzeit schon vor Antreten der Rekrutenschule für den Zivildienst, wie neue Zahlen des Bundesamt für Zivildienst zeigen. Bei einem Wechsel in den Zivildienst müssten die fünf Soldaten mehr Diensttage leisten. Die bereits geleisteten Diensttage werden ihnen angerechnet, die restlichen Tage mit dem Faktor 1,5 multipliziert.

Dabei waren die Soldaten ursprünglich als Führungspersonen vorgesehen. Sie sollten die Ausbildung zum Wachtmeister absolvieren. Sie schickten ein Gesuch zur Zulassung zum Zivildienst ab, weil sie damit nicht einverstanden waren. Allerdings wollten sich nicht alle verweigern: D. sagt, er habe dem Kommando das Angebot gemacht, seine Ausbildung zum Wachtmeister zu fraktionieren und bis spätestens 2023 zu absolvieren.

Vorgeschobene Begründung?

Ein Kadermitglied habe ihm gesagt, das gehe in Ordnung. «Als ich am Dienstag zum stellvertretenden Kommandanten gerufen wurde, hiess es dann plötzlich, das sei doch nicht möglich. Ich hätte die Wahl, die Ausbildung entweder nächstes Jahr zu machen oder entlassen zu werden.»

Das zeige, dass die Begründung des Schulkommandanten vorgeschoben sei. Das Angebot, die Ausbildung nächstes Jahr zu machen, könne er nicht annehmen, weil er ein Studium beginnen wolle und ein vorheriger Sprachaufenthalt Bedingung sei.

«Zeichen gegen den Zivildienst»

«Ich fühle mich hintergangen», sagt D. «Ich habe einen Schritt auf die Armee zugemacht und mich zum Weitermachen bereit erklärt, weil die Verantwortlichen mir zeitlich entgegenkamen. Nun ist diese Zusage nichts mehr wert.» Er sei schwer enttäuscht, sagt D. Ob er die Entlassung anfechten will, entscheide er am Wochenende.

Ein anderer Betroffener sagt, er wolle den Entscheid anfechten. Grosse Chancen rechne er sich aber nicht aus. «Wahrscheinlich wollte der Kommandant ein Zeichen gegen das Wechseln in den Zivildienst setzen», sagt er. Er glaube, dass das Vorgehen von der Armeeführung gestützt werde.

Langer Einsatz nötig



Besonders bitter sei, dass die Entlassung am Dienstag erfolgt sei. Anfang nächster Woche hätten die fünf Soldaten nämlich 80 Prozent ihrer Rekrutenschule absolviert. Bei einem Wechsel in den Zivildienst hiesse das, dass sie keinen zusammenhängenden Arbeitseinsatz von 180 Tagen mehr absolvieren müssten.

Im Gesuch zur Zulassung zum Zivildienst muss bestätigt werden, dass ein Gewissenskonflikt mit dem Militärdienst besteht. Erst danach ist der Besuch des Einführungstages möglich. Danach gibt es allerdings eine Bedenkfrist und Gesuchsteller müssen schriftlich erneut bestätigen, dass sie in den Zivildienst wechseln wollen. Erst dann wird über die Zulassung entschieden. Dass bereits vor dem Einführungstag eine Entlassung aus der Armee stattfindet, ist unüblich. Das Bundesamt für Zivildienst schreibt in einem Leitfaden: «Reichen Sie Ihr Gesuch während eines laufenden Militärdienstes ein, leisten Sie diesen weiter, bis Sie den Entscheid zur Zulassung erhalten haben.»

Kampf gegen Abschleicher



Zukünftig sollen Rekruten und Soldaten, die von der Armee in den Zivildienst wechseln, noch härtere Bedingungen erfüllen. So sollen Zivis nach dem Willen des Bundesrats nach einem Wechsel aus einer nicht beendeten RS innerhalb eines Jahres einen langen Einsatz absolvieren müssen.

Die Zahl der Zulassungen zum Zivildienst sei nach wie vor zu hoch, argumentierte der Bundesrat im Februar. Für die Bestände der Armee sei das ein Problem. Die Zahl der «Abschleicher», die aus der RS in den Zivildienst wechseln, soll laut Aussagen des früheren Verteidigungsministers Guy Parmelin deutlich sinken, und die Abgänge von Kaderpersonen sollen deutlich reduziert werden (siehe Box).

«Wäre am liebsten geblieben»

A.D. wollte nie zu den Abschleichern gehören. «Am liebsten hätten ich und meine Kollegen die RS als Soldaten fertiggemacht», sagt er. Nun könne er es sich aber gut vorstellen, in den Zivildienst zu wechseln. «Ich habe die Nase voll von der Armee», sagt er.

Die Armee konnte auf eine Anfrage von 20 Minuten bis Dienstagabend keine Stellung nehmen. «Wir müssen die Ereignisse intern erst genau abklären», sagt der Armeesprecher Daniel Reist.

