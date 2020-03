Soldaten müssen jetzt Fuss an Kopf schlafen

Die Armee hat noch keinen Coronavirus-Fall. Es habe aber bereits «einzelne» Verdachtsfälle gegeben, sagt Armeesprecher Daniel Reist. Es befinde sich niemand in Quarantäne, bisher seien alle Tests negativ ausgefallen.

Falls eine Infektion eines Armeeangehörigen mit dem Coronavirus festgestellt würde, wird der Kranke gemäss Reist auf der Krankenstation isoliert. Auch Kontaktpersonen würde man von der Aussenwelt abschotten. Ein beachtlicher Aufwand: «Je nachdem müsste der ganze Zug oder sogar die ganze Kompanie, also rund 150 Leute, unter Quarantäne gestellt werden», so Reist.

«Ansteckung nur eine Frage der Zeit»

Das Ziel sei, dass das Coronavirus nicht in die Kaserne eingeschleppt wird: «Die Armee muss bereit sein, die Bevölkerung und die zivilen Behörden zu unterstützen», so Reist. Die Einsatzbereitschaft sei auch der Grund, weshalb keine Rekrutenschulen oder Wiederholungskurse abgesagt oder verschoben würden.

Dass das Militär von Coronavirus-Fällen verschont wird, glaubt Reist aber nicht: «Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der erste Armeeangehörige ansteckt.»

Prävention beim Schlafen

Um einen Ausbruch trotzdem möglichst zu verhindern, greift das Militär auch zu ungewöhnlichen Mitteln. Reist: «Die Armeeangehörigen schlafen im Moment abwechslungsweise mit dem Kopf in die eine und die andere Richtung. So wird der Abstand zwischen den Personen trotz knapper Platzverhältnisse möglichst gross gehalten.»

Daneben seien auch der Ausgangsrayon in der ganzen Schweiz auf das Kasernenareal beschränkt und alle Besuchstage bis Mitte März abgesagt worden. Während des Wochenendes galten bislang keine besonderen Regeln. Ob das so bleibt, ist unklar: «Das hängt von der Situation Ende Woche ab», sagt Reist. Bereits jetzt gibt es beim Einrücken aber eine gesundheitliche Eintrittsmusterung: «Die Armeeangehörigen werden befragt, ob sie Symptome haben.»

Für den Fall einer Erkrankung stehe grundsätzlich eine beschränkte Anzahl Isolationszimmer zur Verfügung. Je nachdem würden Kranke aber auch ins Spital eingeliefert.

Mobilisierung im Krisenfall möglich

Ob und wann die Armee im Kampf gegen das Coronavirus zum Einsatz kommt, hängt derweil nicht von der Armee ab. «Wenn die zivilen Behörden ihre Leistungen nicht mehr erbringen können, stellen sie einen Antrag um Unterstützung.» Dieser werde dann je nach Umfang von der Armee, dem Bundesrat oder sogar dem Parlament behandelt.

Die Palette an möglichen Einsätzen ist gross: «Die Spitalbataillons sind zum Unterstützen von Spitälern trainiert, Fahrer und Sanitäter könnten Patienten transportieren, wenn die zivilen Ambulanzen an ihre Grenzen stossen und die Desinfektionseinheit könnte alles von Gebäuden und Ambulanzen bis hin zu Tieren desinfizieren», so Reist.

Die Armee könne aber noch viele weitere Leistungen, wie etwa Screenings an Flughäfen, erbringen. Grundsätzlich würden für die Einsätze die Armeeangehörigen im Dienst eingesetzt. Reist: «Je nach Grösse und Ausrichtung kann es aber durchaus nötig werden, zusätzliche Leute zu mobilisieren.»