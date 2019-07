Auch in Bière haben Rekruten Durchfall

Erst mussten 50 Rekruten aus Jassbach BE am Donnerstag wegen Durchfall und Erbrechen ins Spital eingeliefert werden. Nun kämpfen auch mehrere Rekruten aus Bière VD mit Gesundheitsproblemen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollen sie über plötzlichen Durchfall geklagt haben, wie Armee-Sprecher Stefan Hofer bestätigt.

Es handle sich auch in diesem Fall nicht um eine Erkrankung mit dem Noro-Virus. Ursprünglich meldeten sich 30 Rekruten, nicht alle benötigten medizinische Hilfe. «17 der Rekruten, die behandelt wurden, sind mittlerweile wieder auf dem Feld», so Hofer. Zwei weitere werden noch immer in der Krankenabteilung betreut.

(doz)