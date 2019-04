Auf der A2 Richtung Süden staut es auf 11 km

Am späten Samstagmorgen belief sich der Zeitverlust in Richtung Süden auf der A2 auf 1 Stunde und 40 Minuten. Dies meldete der TCS via Twitter. Die Autos stauten sich zwischen Erstfeld und Göschenen auf 10 Kilometer.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 27. April 2019

Kurz vor 12 Uhr war die Blechlawine dann auf 11 Kilometer angewachsen und es kamen nochmals 10 Minuten Zeitverlust dazu.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 11 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 27. April 2019

Als Alternativroute wird die A13 über den San Bernardino empfohlen.



(dmo)