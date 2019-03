Auf eisige Nacht folgt frostiger Morgen

In der Nacht sind die Temperaturen in der Schweiz tief in die Minuswerte gefallen, obwohl der Frühling bald beginnt. So wurden unterhalb von 800 Metern bis minus 6 Grad gemessen. Laut einem Tweet von SRF Meteo fielen die Werte in Thun auf minus 5,1 Grad oder in Zürich-Kloten auf minus 4,4 Grad.

#kalteNacht, Tiefstwerte bis 5 Uhr: unterhalb von 800 m ü.M. bis -6 °C, am #Ofenpass -19.5 °C und auf der Alp #Hintergräppelen knapp -25 °C (via @Kryophil). Bis Sonnenaufgang wirds vielerorts noch etwas kälter. #Frost ^gf pic.twitter.com/PoFjFLQ5l9 — SRF Meteo (@srfmeteo) 20. März 2019

In höheren Lagen war es gar noch kälter. In Andermatt zum Beispiel war es minus 13,9 Grad kalt. Am kältesten war es in der letzten Nacht am Ofenpass mit minus 19,5 Grad und auf der Alp Hintergräppelen mit knapp minus 25 Grad.

Die Aussichten für den Mittwoch sind aber positiv. Auf die frostige Nacht mit einigen Nebelbänken folgt laut dem «Wetterflash» von Meteonews ein wolkenloser Tag. Die Temperaturen stagnieren wegen der Bise zwischen 7 und 12 Grad.



Video: Meteonews

(chk)