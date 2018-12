Automaten-Fahrer dürfen ab Februar schalten

Auf den Strassen verändert sich einiges im neuen Jahr. Die vom Bundesrat beschlossenen Neuerungen des Strassenverkehrsrechts treten am 1. Januar respektive am 1. Februar in Kraft. Diese betreffen laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) die medizinischen Kontrolluntersuchungen, die praktische Führerausbildung und die Vorschriften zum Gefahrguttransport. 20 Minuten zeigt die wichtigsten Veränderungen für Lenker.

1. Beschränkung für Automatikgetriebe aufgehoben

Das ist die Veränderung, die am meisten für Aufsehen sorgt: Ab 1. Februar können Neulenker mit allen Getriebetypen fahren – egal, ob noch nie gekuppelt wurde. Es wird also keine Beschränkung mehr im Führerausweis eingetragen. Inhaber von älteren Führerausweisen können die Entfernung der Beschränkung beim zuständigen Strassenverkehrsamt beantragen. Laut Bundesamt für Statistik waren im Kanton Zürich 2017 noch doppelt so viele manuelle Schaltgetriebe wie Automatikgetriebe auf den Strassen. Dem Astra zufolge führt der Trend zu mehr Automatik-getriebenen Autos.

Viele Fahrlehrer begrüssen die neue Regelung nicht. Der Verkehr werde dadurch gefährlicher: «Wenn jemand nur auf dem Automatikgetriebe fahren gelernt hat und plötzlich schalten muss, sind Unfälle vorprogrammiert», sagte Fahrlehrer Ivo Schmitt bereits, als die Änderung zur Debatte stand.

Der TCS äusserte in der Vernehmlassung Bedenken – «Wir akzeptieren den Entscheid aber. Wir sind uns bewusst, dass der Anteil an Automaten laufend zunimmt. Verstärkt wird dieser Trend durch die Elektromobilität, wo es gar keine Handschaltung gibt», sagt Mediensprecher Lukas Reinhardt.

Für den Schweizerischen Fahrlehrerverband kommt der Entscheid dennoch zu früh. Geschäftsführer Daniel Menzi sagt: «Aufgrund der technischen Entwicklung war das früher oder später zu erwarten. Aber man hätte auch einfach abwarten können, bis sowieso alle nur noch Automat fahren. Durch die verfrühte Entscheidung wird es auf unseren Strassen deutlich gefährlicher werden.»

2. Verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung

Am 1. Januar 2019 tritt die Erhöhung der Alterslimite für die medizinische Kontrolluntersuchung in Kraft. Autofahrer müssen sich erst ab dem Alter von 75 Jahren alle zwei Jahre einer medizinischen Untersuchung unterziehen lassen. Bisher bestand diese Pflicht bereits ab 70 Jahren.

3. Sehschärfewerte im Grenzbereich abgeschafft

Per 1. Februar 2019 wird die Pflicht zur Einreichung eines augenärztlichen Zeugnisses bei Sehschärfewerten im Grenzbereich abgeschafft und die Empfehlung, Fehlsichtigkeit soweit möglich zu korrigieren, aus der Verkehrszulassungsverordnung gestrichen. Für Autofahrer mit schlechten Augen gelten damit laschere Regeln.