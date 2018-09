Auto von Gotthard-Raser wird versteigert

Mit seinem BMW Z4 raste Christian R.* im Sommer 2014 mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn A2 und überholte dabei im Gotthard-Strassentunnel rund zehnmal. Daraufhin wurde er von einem Gericht in Lugano zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt und musste 12 davon unbedingt verbüssen.

Nächste Woche, genauer am 2. Oktober, wird das berüchtigte Auto versteigert. Geschehen soll dies in Cresciano um 14 Uhr, wie es auf der kantonalen Webseite heisst. Beginnen soll die Auktion bei einem Preis von 300 Franken. Das Auto wurde am 26. September 2003 registriert und ist seither knapp 100'000 Kilometer weit gefahren. Es scheint in einem guten Zustand zu sein. Im Innern befindet sich sogar noch ein Hut, der wahrscheinlich dem ehemaligen Besitzer gehört hat.

*Name der Redaktion bekannt

(doz)