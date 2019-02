«Ich wusste nicht, dass ich der Vater bin»

Ein Baby wurde Mitte Januar in einer Mülltonne bei der Festhalle von Reconvilier entdeckt. Inzwischen hat die Berner Kantonspolizei dessen biologischen Vater ermittelt. Dabei handelt es sich aber nicht um den Mann, der nach dem Fund des toten Säuglings vorübergehend festgenommen wurde. Der Freund der jungen Frau, die das Baby im Versteckten gebar, ist nicht der Vater des Babys, wie «Le Matin» berichtet.

Der leibliche Vater des Kindes ist ein 20-jähriger Detailhandelsfachmann aus Neuenburg, der im Kanton politisch sehr aktiv ist. «Ich will und werde sie anerkennen. Das ist meine kleine Tochter und das gehört zu meiner Rolle als Vater», sagt er zur Zeitung. Er habe sich immer gesagt, dass er die Vaterschaft anerkenne, sollte er einst in eine solche Situation kommen. «Es ist das Einzige, was ich tun kann. Ich werde mich nie um sie kümmern können.» Er habe ihr einen Namen gegeben. «Ich nenne sie Leïla. Ihre Mutter hat einen anderen gewählt.»

«Sie war nicht meine Freundin»

Er sei aus allen Wolken gefallen, als ihn die Polizei kontaktiert habe, sagt der Vater des toten Mädchens. Die Beziehung zur Mutter sei nichts Festes gewesen. «Ich traf sie regelmässig, sie war aber nicht meine Freundin.» Im April/Mai 2018 hätten sie den Kontakt abgebrochen. «Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich lief ihr manchmal nur per Zufall noch über den Weg. Ich wusste nie etwas davon. Es passierte ohne mein Mitwissen.»

Mit 20 Jahren in dieser Situation zu sein, sei ziemlich schockierend, so der Erzeuger. «Für mich und meine Angehörigen ist dies sehr schwierig. Ich habe keinen Kontakt zur anderen Familie. Über die Abschiedszeremonie konnten wir uns noch keine Gedanken machen.»

Untersuchungen laufen

Die Mutter wurde in eine Institution zwangseingewiesen und wird dort medizinisch behandelt. Sie war nach dem makaberen Fund von der Polizei befragt worden, wie auch der vorübergehend festgenommene Mann. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern führt weiter Untersuchungen zur Todesursache des Babys durch. Die ersten Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass das Kind bei der Geburt gelebt hat.

Die Polizei hatte am 23. Januar mitgeteilt, es gelte zu klären, ob und inwiefern eine Straftat vorliege und welche Rollen die beiden angehaltenen Personen bei den Ereignissen gespielt hätten. Für beide gelte die Unschuldsvermutung.

(bz/sda)