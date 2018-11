Fast alle Züge können wieder fahren

Der Bahnverkehr war am Mittwochmorgen in der ganzen Schweiz eingeschränkt. Grund dafür sind «diverse IT-Störungen», wie SBB-Sprecher Stephan Wehrle auf Anfrage von 20 Minuten erklärt. «Das kann dazu führen, dass etwa Perronanzeigen nicht funktionieren oder es Störungen in den Netzleitungen gibt. Züge können folglich unter Umständen nicht abfahren.»



Was zur Störung geführt hat, ist derzeit noch unklar. Man sei dran, das Problem zu lösen. Aufgetreten sei die Störung kurz nach 5 Uhr morgens. Um kurz vor 7 Uhr meldete die SBB dann, dass sich die Lage wieder beruhigt.

IT-Probleme bei der SBB: Die Lage beruhigt sich wieder. Informationsanzeigen auf Perrons laufen wieder. Für die Unannehmlichkeiten in den frühen Morgenstunden entschuldigen wir uns und wünschen gute Fahrt. Infos zu Verkehr unter https://t.co/CSlWC1CA1i #sbbcffffs — SBB Medienstelle (@sbbnews) 14. November 2018

Ein Leser-Reporter war um halb sieben Uhr in Frauenfeld am Bahnhof unterwegs. Die Perronanzeigen sind ausgefallen, doch die Lage war ruhig. «Da ja alles Pendler sind, kennt man ja die Zeiten auswendig», sagt er. Die Züge würden fahren.

Laut Wehrle ist das Problem noch nicht komplett behoben. Es gebe noch immer Störungen bei der Kundeninformation. Die Angaben im Onlinefahrplan oder auf der App seien nicht garantiert, schreibt die SBB via Twitter. Doch mit Ausnahme einer Strecke in der Westschweiz würden die Züge laut Wehrle wieder fahren.

In der ganzen Schweiz gibt es zurzeit eine technische Störung im Fahrgastinformationssystem. Die Richtigkeit der Angaben auf der Mobile App sowie der Onlinefahrplan sind betroffen und somit nicht garantiert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. — RailService SBB CFF FFS (@RailService) 14. November 2018

