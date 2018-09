Obama hält SVP-Schreck Flavia Kleiner im Arm

Im Rahmen eines Referates weilte der ehemalige US-Präsident Barack Obama am Wochenende in Amsterdam. Dort nutzte er die Chance, sich mit elf jungen Leuten zu treffen, die sich politisch engagieren. Mit dabei war auch Flavia Kleiner, Co-Präsidentin der Operation Libero, die sich erfolgreich gegen die Durchsetzungsinitiative der SVP engagierte.

Im Gespräch mit Obama nahm Kleiner kein Blatt vor den Mund: «Mein Team ist eine Spezialeinheit wie die Navy Seals. Wir verteidigen die Demokratie und den Rechtsstaat, wenn es darauf ankommt.» Dann wurde sie persönlich: «Ich würde Präsident Obama natürlich gern auf einen Berggipfel in den Schweizer Alpen mitnehmen.»

Obama war von Kleiner beeindruckt: «Die jungen Leute, die ich heute in Amsterdam getroffen habe, arbeiten hart für den Wandel», wird er auf seiner Website zitiert. Kleiner und die anderen würden sich für ihre Gemeinschaft, für ihr Land und für die Zukunft Europas einsetzen. «Macht weiter so!»

From civil servants to organizers, the young people I met in Amsterdam today are doing the hard work of change. And they keep at it for their communities, their countries, and the collective future of Europe and the world. Keep up the good work. pic.twitter.com/AVtuBPHdr2