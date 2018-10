Nina trifft dank Shitstorm auf Facebook Johnny Depp

Auf Facebook verloste UPC Schweiz ein Treffen mit Schauspieler Johnny Depp am Zürich Film Festival (ZFF). Das Treffen soll am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr stattfinden. Um teilzunehmen, mussten Fans bis am Donnerstag um 10 Uhr per Kommentarfunktion verraten, weshalb sie unbedingt dabei sein wollen.

Rund 115 User nahmen teil. Darunter auch die 34-jährige Baselbieterin Nina G. Die Gewinner sollten laut Teilnahmebedingungen heute Freitag per Privatnachricht über Facebook oder per Mail benachrichtigt werden.

Teilnahmebedingungen abgeändert



Nina G. wurde aber schon gestern gegen 13 Uhr unerwartet zur Gewinnerin erkoren und zwar mittels Kommentarfunktion. Sie habe zwei Stunden Zeit, um sich zu melden, hiess es. Da Nina G. die Nachricht nicht früh genug gesehen und sich nicht bis 15 Uhr gemeldet hatte, sondern erst kurz danach, wurde ihr der Gewinn wieder aberkannt. «Ich habe drei Kinder, ich bin doch nicht immer auf Facebook. Ich konnte es nicht glauben. Ich war unheimlich verärgert und habe die ganze Nacht nicht geschlafen», sagt sie.

Um 15 Uhr stand dann in den Kommentaren schon eine neue Gewinnerin fest - Sabby N. Auch sie hatte nur eine Stunde Zeit, um ihren Gewinn einzulösen. Nina wehrte sich und kontaktierte UPC und die neue Gewinnerin per Privatnachricht. «Sabby kann natürlich nichts dafür, wir haben uns am Telefon gleich gut verstanden. Leider nimmt sie schon ihre beste Freundin an den Event mit», sagt Nina verzweifelt.

UPC meldete sich doch noch



Von UPC kam lange keine Antwort. «Sie verlangen, dass man sich innert zwei Stunden meldet, und selbst können sie es nicht.»

Am Freitag morgen gegen zehn Uhr kam dann die erlösende Nachricht. Eine Mitarbeiterin von UPC rief Nina an und entschuldigte sich. Sie teilte ihr mit, dass UPC alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um auch die Baslerin mit Begleitung an das Treffen mit Johnny Depp zu schicken. «Jetzt bin ich zwar müde, aber ich freue mich sehr.»

UPC hat sich anschliessend auch per Facebook offiziell für das Drama entschuldigt: «In der ganzen ZFF-Hektik und unserer eigenen Vorfreude auf Johnny Depp sind wir beim Wettbewerb ein wenig am Ziel vorbeigeschossen.» Gegenüber 20 Minuten erklärt Mediensprecherin Alexandra Bini: «Wir nehmen die Schuld ganz klar auf unsere Kappe. Wir haben einen zweiten Gewinner einfach zu schnell ausgewählt. Wir freuen uns jetzt aber, dass beide Johnny Depp treffen können.»

Happy End dank «Basler Mamis 2.0».



Nina hatte die gesamte Facebook-Community auf ihrer Seite. Mit über 100 Kommentaren, etwa «Nina ist die verdiente Gewinnerin» und «Geht gar nicht! Daumen runter für UPC», unterstützten sie andere Teilnehmer. «Vor allem die ‹Basler Mamis 2.0› standen mir zur Seite und wehrten sich für mich. Deshalb verlose ich mein zweites Ticket an ein Basler Mami», sagt Nina.

Desiree F. von der Facebook-Gruppe der Basler Mamis begleite nun Nina an das Treffen mit Johnny Depp. «Wir treffen uns Vorort und sind beide gespannt.»

(anp)