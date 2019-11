Befriedigst du dich auf der Arbeit selbst?

Auch wenn in der Öffentlichkeit zurückhaltend damit umgegangen wird, gehört sie für viele zum alltäglichen Leben: die Masturbation. Unsere grosse Sexumfrage zeigt, dass knapp zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer sich mindestens einmal wöchentlich selbst befriedigen. 15 Prozent tun es täglich. Am häufigsten geschieht das zu Hause, wo man ungestört ist. Doch 12 Prozent der Männer und 4 Prozent der Frauen geben an, sich auch auf der Arbeit regelmässig selbst zu befriedigen.

Gehörst auch du dazu? Welche Erfahrungen hast du damit bereits gemacht? Wurdest du vielleicht sogar schon vom Chef erwischt? Melde dich per untenstehendes Kontaktformular bei uns!

Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

