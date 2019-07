Bei Bär Napa gibts Tomate als Festessen

Im Bärenland Arosa gibt es etwas zu feiern: Der 12-jährige Braunbär Napa kam am 4. Juli 2018, also vor einem Jahr, als erster Bewohner ins Bärenland. Der rund 350 Kilogramm schwere Bär frisst laut Angaben des Bärenlands täglich rund drei Kilo Fleisch. Sein Lieblingsessen ist jedoch etwas ganz anderes: Tomaten.

Entsprechend gabs zum einjährigen Jubiläum dann auch ein vegetarisches Festessen statt eine Extraportion Fleisch (siehe Video). Zusätzlich zum Fleisch frisst Napa, der als freundlich und neugierig beschrieben wird, gut 15 Kilo Obst und Gemüse pro Tag.

Vergangenheit im Käfig

Seit einem Jahr kann sich Napa, der früher dem serbischen Zirkus Corona gehörte, auf dem Gelände in Arosa austoben. Nicht immer erging es ihm so gut: Laut dem Bärenland lebte er zuvor in einem viel zu kleinen und vermüllten Käfig, in dem er sich nicht einmal aufrichten konnte.

Mittlerweile hat Napa in Arosa zwei neue Mitbewohner bekommen: Amelia und Meimo leben seit Februar ebenfalls im Bärenland. Mit Amelia teilt sich Napa seit wenigen Tagen sogar das Gehege. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nie direkten Kontakt zu anderen Bären – dennoch ist die erste Annäherung zwischen den beiden geglückt.

(jk)