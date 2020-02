Notrufe gehen in weiten Teilen der Schweiz nicht

In weiten Teilen der Schweiz sind die Notrufe ausgefallen. So teilte etwa die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Mittwoch über Twitter mit, dass sämtliche Notrufnummern ausgefallen seien.

ACHTUNG: Grossflächiger #Ausfall der Swisscom-Telefonie. #Notrufe 118 (Feuerwehr) und 144 (Sanität) ausser Betrieb! Notfälle über folgende Nummern absetzen: 079 343 70 19 oder 079 402 18 81. Dauer der Störung unbekannt. Weitere Infos folgen. ^sc pic.twitter.com/0OGognuajA — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) February 11, 2020

Polizei und Sanität sind laut den Angaben nur noch via Mobilkommunikation erreichbar. Die entsprechenden Nummern wurden in den Tweets angegeben. Die Handynummern sollen nur in dringenden Fällen angerufen werden.

Notfall-Handynummern gibt es auch von der Stadtpolizei Winterthur:

Achtung! Auf Grund einer grösseren #Störung ist die Stadtpolizei Winterthur im Moment nur via Handy erreichbar. Es stehen folgende Nummern zur Verfügung: 079 955 32 16 und 079 198 92 36. Die Notrufnummer 117 funktioniert zurzeit nicht! ^wi — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) February 11, 2020

Und St. Gallen:

ACHTUNG: In der Stadt St.Gallen sind aktuell aufgrund einer Störung keine polizeilichen Notrufe möglich!!! Wir sind unter den Mobilenummern 079 903 64 94 und 079 895 07 92 bis auf Weiteres erreichbar. — Stadtpolizei SG (@StapoSG) February 11, 2020

Schutz und Rettung Bern ist ebenfalls betroffen: Längere Zeit waren die Notrufnummern 118 und 144 nicht erreichbar, funktionieren nun offenbar aber wieder.

Aufgrund einer Störung waren Feuerwehrnotruf 118 und Sanitätsnotruf 144 längere Zeit nicht erreichbar. Aktuell funktionieren die Nummern wieder. Bei einem Ausfall kann grundsätzlich immer auch direkt bei unseren Stützpunkten an der Murtenstrasse 98 und 111 Hilfe gesucht werden. — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) February 11, 2020

Von der Polizei Basel-Landschaft kamen ähnliche Informationen. Allerdings würden die Notrufnummern funktionieren:



ACHTUNG:

Störung der Festnetztelefonie. Ausfall Festnetz-Telefonie im ganzen Kanton Basel-Landschaft. App ALERTSWISS funktioniert zur Zeit auch nicht.

Die Notrufe 112, 117, 118, 144 funktionieren.

BITTE NUR IN DRINGENDEN NOTFÄLLEN ANRUFEN! — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) February 11, 2020

Auch im Tessin, in Luzern und in der Romandie funktionieren die Notrufnummern teilweise nicht mehr, wie einzelne Polizeidienststellen ebenfalls über Twitter mitteilten.

Wir haben aktuell Technische Störungen wegen Internetausfall bei #swisscom — Radio Phoenix (@PhoenixLuzern) February 11, 2020

Bereits im Januar hatten Störungen auf dem Swisscom-Netz die Notfallnummern in weiten Teilen der Schweiz lahmgelegt.

