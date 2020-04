Bei Teenagern macht sich der Lagerkoller bemerkbar

Knapp einen Monat nach dem Start des Lockdown in der Schweiz scheint die Bevölkerung langsam zufriedener mit dem eigenen Verhalten zu werden. Dies zeigt der neuste Stimmungsbarometer des Online-Vergleichsdiensts Comparis und des Marktforschungsinstituts Marketagent.

Methodik



Die repräsentative Befragung wurde durch das Marktforschungsinstitut Marketagent im Auftrag von comparis.ch vom 23. bis 25. März 2020 unter 1'002 Personen in allen Regionen der Schweiz durchgeführt. Die Befragten wurden gebeten, die Massnahmen der Akteure zu benoten von 1 (schwach) bis 6 (sehr gut).

Erstmals in der Ausnahmesituation gibt sich die Bevölkerung nun selbst eine genügende Note: Auf einer Notenskala von 1 bis 6 geben sich die Schweizer die Note 4, vor vier Wochen lag die Bewertung noch bei 3,8. Besonders bei den unter 20-Jährigen fiel die Benotung vor einem Monat schlechter aus: Damals beurteilte diese Altersgruppe die Schweizer mit der Note 3,3, inzwischen gibt es immerhin die Note 3,9.

Teenager bewerten eigene Familie schlechter

Von 3,4 auf 3,9 angestiegen ist die Bewertung der 30- bis 39-Jährigen. «Möglicherweise zeigt die aktuell positive Entwicklung

der Infektionszahlen der Bevölkerung, wie viel sie mit ihrem Verhalten erreicht hat, und trägt zu einer positiveren Bewertung des eigenen Verhaltens bei», sagt Liane Nagengast, Marktforscherin bei Marketagent Schweiz.

Aber: Nach mehreren Wochen zu Hause – ohne feste Schul- und Lehrstellenstrukturen – zeigt sich bei Jüngeren der Lagerkoller: «Unter den 15- bis 19-Jährigen sackte der Anteil der Befragten, die ihre eigene Familie mit ‹gut› bis ‹sehr gut› bewerteten, letzte Woche um satte 12,8 Prozentpunkte auf nur mehr 65,5 Prozent ab», heisst es in der Medienmitteilung. Das seien so wenige wie noch nie seit dem Start der Befragungen. Insgesamt gaben Teenager ihrer eigenen Familie die Note 4,9 (Vorwoche: 5,1).

Deutschschweizer zufriedener mit Arbeitgebern

Immer besser stehen hingegen die Arbeitgeber da: Sie erhielten die Note 4,7. «Der Anteil der Personen, die ihrem eigenen Arbeitgeber die Note ‹gut› bis ‹sehr gut› verliehen, ist seit dem Start des Lockdown so stark angestiegen wie in keiner anderen Kategorie; von 41,1 auf 48,9 Prozent. Das ist nochmals ein deutliches Plus von 7,8 Prozentpunkten», so die Mitteilung.

Dabei sind die Deutschschweizer mit ihren Arbeitgebern zufriedener als die Tessiner: 51,5 Prozent gaben den Arbeitgebern eine Note zwischen 5 und 6. Im Tessin sank der Anteil seit letzter Woche von 52 auf 48,9 Prozent.

«Das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft sind kleinere und mittlere Unternehmen. Ihre überschaubare Grösse erlaubt es, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren, die Prozesse entsprechend anzupassen und das Personal bestmöglich einzusetzen», sagt Comparis-Finanzexperte Frédéric Papp. Und weiter: «In Kombination mit der Kurzarbeit-Regelung und den schnell gewährten Krisen-Krediten seitens des Bundes steht die Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich sehr gut da.»

Regelmässige Stimmungsbarometer

Nun müsse man an einen baldigen und sorgfältigen Ausstieg aus dem Lockdown denken. Besonders in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe würden Wertschöpfungsverluste von bis zu 25 Prozent drohen. «Einbussen in dieser Grössenordnung werden zu weiteren Entlassungen führen», so Papp.

Für den Stimmungsbarometer wurden Personen in der gesamten Schweiz unter anderem zum Krisenmanagement der Regierung, der Arbeitgeber, des Gesundheitswesens oder der eigenen Familie befragt. Der Stimmungsbarometer erscheint wöchentlich. Comparis und Marketagent führen solche Befragungen auch in den nächsten Wochen durch.

(gwa)