Gibts bei Swiss bald Zonen für schreiende Kinder?

Bessere Betreuung für Familien – und möglicherweise auch weniger strapazierte Nerven für Mitreisende: Die Swiss prüft spezielle Familienzonen, wie Lorenzo Stoll im Verbandsmagazin der Swiss-Piloten sagt. Stoll leitet Geschäfte der Fluggesellschaft in der Westschweiz.

Man arbeite an einem Familienkonzept, das eine intensive Betreuung von der Ankunft am Flughafen bis zum Einsteigen ins Flugzeug beinhalte. Dazu gehörten spezielle Zonen bei Check-in, Boarding und möglicherweise sogar ein eigener Bereich im Flugzeug selber.

Tests in Genf

Die Swiss bestätigt die Pläne auf Nachfrage der «Schweiz am Wochenende». Die würden zunächst in Genf getestet, allerdings ohne eine spezielle Zone im Flugzeug. Ob und wie das Konzept dann umgesetzt und ob es auch in Zürich angewandt wird, könne erst nach den Tests in Genf entschieden werden, so eine Sprecherin.

Besonders schreiende Kinder sorgen auf Flügen immer wieder für Probleme: Es kursieren diverse Videos, von weinenden Babys und genervten Passagieren. «Warum gibt es keine Familien-Abteile?», fragte etwa ein Leser. In einer nicht repräsentativen Umfrage von 20 Minuten sprach sich knapp die Hälfte der Teilnehmer sogar für komplett kinderfreie Flugzeuge aus.

Kabinenpersonal: «Nichts gegen Abteile im Flugzeug»

Kapers, der Verband des Kabinenpersonals wurde nicht in die Planung einbezogen, wie Präsident Denny Manimanakis zur «Schweiz am Wochenende» sagt. «Aus unserer Sicht spricht grundsätzlich nichts gegen eine Familien-Zone an Bord, solange die Flugbegleiter in ihrer Arbeit nicht zusätzlich belastet werden, da die Crews schon heute oftmals am Limit arbeiten.»

Schreiende Babys seien aber selten ein grosses Problem, so Manimanakis. Es sei anspruchsvoller, vom Lärm gestresste Passagiere zu beruhigen.



Andere Airlines kennen ein solches System bereits: So hat etwa Malaysian Airlines 2011 Kleinkinder in der First Class verboten. Und Asia Air führte 2013 eine Ruhezone in den ersten sieben Sitzreihen der Economy Class ein.

