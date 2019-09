Das waren die Hochs und Tiefs von SBB-Chef Meyer

2015 Einführung des Swisspass

Im Jahr 2015 führte die SBB den Swisspass ein. Er ersetzte die blauen GA- und Halbtax-Karten. Zu Beginn hagelte es noch Kritik, da der Swisspass nicht von allen Transportunternehmen gelesen werden konnte. Die neue Karte sollte die nahtlose Verlängerung des Abos und die Kontrollen vereinfachen.

2016 Eröffnung des Gotthard-Basistunnels

Mit einem grossen Volksfest wurde im Juni 2016 der Gotthard-Basistunnel eröffnet. Meyer sprach von einem historischen Moment. Die Bauzeit des 57 Kilometer langen Tunnels dauerte 17 Jahre. Dank ihm verkürzte sich die Reisezeit von der Deutschschweiz ins Tessin um rund 30 Minuten.

2017 Eurocity legt Bahnhof Luzern lahm

Im März 2017 entgleiste auf der Zufahrt zum Bahnhof Luzern ein Eurocity, der von Basel nach Mailand unterwegs war. Sechs Personen wurden verletzt. Der Vorfall hatte weitreichende Folgen für das Schienennetz: Weil der Unglückszug an einem Flaschenhals entgleiste, konnten während viereinhalb Tagen nur noch Zentralbahn-Züge verkehren. Der Bahnhof Luzern war wie ausgestorben, Pendler mussten mit Ersatzbussen zu anderen Bahnhöfen fahren. Bei der Entgleisung entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

2018 Der Pannenzug rollt los

Die SBB versprach sich viel vom FV-Dosto. Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2018 rollten die neuen Doppelstockzüge los – und sorgten bald für Ärger. Mittlerweile ist der Dosto eher als Pannenzug bekannt. Technische Probleme führten etliche Male zu Verspätungen. In einem Fall schaltete sich der Zug gar selbst aus. Meyer schob die Schuld Hersteller Bombardier in die Schuhe. Für die Züge zahlte die SBB 1,9 Milliarden Franken.

2019 Zugchef wird in Tür eingeklemmt

Bruno R. (54) kam Anfang August in Baden AG ums Leben, als er in der Tür eines Zuges eingeklemmt wurde. Der Einklemmschutz war defekt, wie sich im Nachhinein herausstellte. R. wurde vom Zug mitgeschleift. Der Tod des Zugchefs schockierte die Bähnlerkollegen. Auch Meyer kämpfte in einem Interview mit den Tränen: «Es ist aber ein Thema, das uns alle bei der Bahn betrifft. So etwas schüttelt man nicht so einfach aus den Kleidern.»

Jährlich Preise, Pünktlichkeit, Platzmangel

Geht es nach den Pendlern, hat die SBB seit langem Probleme. Wenn die SBB jeweils die neuen Fahrpläne und Tarife vorstellt, entbrennen regelmässig Diskussionen. Der Tenor: zu teuer, zu wenig Platz in den Zügen, und unpünktlich ist sie auch. Tatsächlich sieht sich die SBB regelmässig vor Herausforderungen gestellt. Um den Kunden günstige Angebote zu ermöglichen und die Auslastung der Züge zu optimieren, führte das Unternehmen deshalb Sparbillette ein. Am Mittwoch gab es zudem bekannt, Abo-Besitzer wegen des «betrieblich anspruchsvollen Jahres» mit bis zu 100 Franken zu entschädigen.