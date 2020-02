«Schon ab 100 km/h kann es dich umwehen»

Sturmtief Sabine fegte mit massiven Windgeschwindigkeiten übers Land. 20-Minuten-Leser Nico Wunderle hat am eigenen Leib erlebt, wie viel Kraft der Wind hat. Auf einem Hügel bei Bettwil AG stellte er sich kurz vor Montagmittag gegen den Wind. «Es war wahnsinnig, mir ist fast die Luft weggeblieben. Es fühlte sich komisch an, wie schwerelos.» Er habe seine Jacke offen gehabt, um den Widerstand zu erhöhen. Somit habe er sich komplett gegen den Wind lehnen können, sei aber knapp vor dem Umkippen gewesen. «Ich habe so etwas noch nie erlebt und würde es sofort wieder machen.»

Umfrage Wurdest du schon einmal vom Wind umgeweht? Ja, das ist mir beim Sturm Sabine passiert.

Ja, bei einem früheren Sturm.

Nein, ich habe einen guten Gleichgewichtssinn.

Nein. Wenn es stürmt, verlasse ich das Haus gar nicht erst.

Cédric Sütterlin von Meteonews schätzt, dass Wunderle Windböen mit Geschwindigkeiten von gut 120 bis zu 145 Kilometer pro Stunde ausgesetzt war. «Bei solchen Windgeschwindigkeiten kann man sich gut gegen den Wind lehnen und vom Wind getragen werden.» Ein Mensch mit einem Gewicht von 80 bis 100 Kilogramm könne sich dann noch knapp halten, bei höheren Geschwindigkeiten werde es aber kritisch. «Sobald der Wind nicht mehr konstant ist und sich Böen entwickeln, kann es einen auch schon bei 100 Kilometern pro Stunde umwehen. Verstärkt ist das der Fall, wenn sich die Windrichtung ändert oder der Untergrund rutschig ist, etwa wenn man auf Schnee steht.»

Höchste Geschwindigkeiten auf dem Gütsch

Kann es sein, dass es Menschen bei noch höheren Windgeschwindigkeiten wegweht? «Nein», sagt Sütterlin. «Diese Möglichkeit besteht möglicherweise bei kräftigen Tornados in den USA. Dort wurde berichtet, dass Autos zwei bis drei Kilometer entfernt vom ursprünglichen Standort aufgefunden wurden. Das sind aber Extremfälle, die in der Schweiz nicht auftreten.»

Die höchste Windgeschwindigkeit des Sturms Sabine wurde gestern Nacht auf dem Gütsch oberhalb von Andermatt UR gemessen und betrug 202 Kilometer pro Stunde. Laut Sütterlin sind so hohe Werte selten und treten vor allem an sehr exponierten Hügeln und Bergspitzen auf. «Besonders stark kann der Wind auf offenem Gelände werden, Wald etwa bremst den Wind gut ab.» Stark wird der Wind auch, wenn er in den Alpentälern kanalisiert wird, wie es bei diesem Sturm beispielsweise bei Brienz BE oder Glarus der Fall war.

Gemäss Sütterlin kann man dem Wind standhalten, indem man eine möglichst kleine Angriffsfläche bietet. «Es empfiehlt sich, sich möglichst klein zu machen und quer zum Wind zu stehen. Bei Windgeschwindigkeiten über 150 Kilometern pro Stunde geht aber niemand mehr freiwillig aus dem Haus.»



(les)