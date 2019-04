Bekiffter Todesfahrer muss 6 Jahre hinter Gitter

Das Urteil ist gefallen: Das Regionalgericht Imboden in Domat/Ems verurteilt F. P.* für seine bekiffte Todesfahrt vom 18. Januar 2017 zu einer unbedingten sechsjährigen Haftstrafe. Das heisst, er muss seine Strafe im Gefängnis absitzen. Zusätzlich wird ihm eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 90 Franken sowie eine Busse von 300 Franken auferlegt.

Mit der dreifachen Menge der erlaubten THC-Konzentration im Blut kollidierte F. damals bei einem Überholmanöver frontal mit dem Roller von Larissa Caviezel. Die damals 26-Jährige starb noch am Unfallort.

Urteil wird anerkannt

Der Vater von Larissa, Heinz Caviezel, hat 20 Minuten bereits im Vorfeld der Urteilseröffnung angekündigt, das Verdikt unabhängig vom Urteil des Gerichts anzuerkennen. Dies, obwohl «aus der Sicht der Familie eine bedingte Strafe ein Schlag ins Gesicht» gewesen wäre, wie es Flurin von Planta, der Anwalt der Opferfamilie gestern formulierte.

Caviezel will aber einen Schlussstrich ziehen. «Nach Rücksprache mit meiner Familie werden wir uns nach dem heutigen Urteil zurückziehen», sagt der Vater. Seine Zeit, Emotionen und sein Geld wolle er lieber in die Zukunft von Larissas Patenkind investieren. «Leider hat Larissa es nie gesehen, aber sie hatte sich so darauf gefreut.»

Begrenzte Kräfte

Verkraften würden sie das Ganze nie, sagt der Vater weiter. «Aber wir möchten uns bei allen bedanken, die unserer Larissa Gutes getan haben und uns in dieser schweren Zeit Rückhalt gegeben haben.»

Nun gelte es, einen Weg zu finden, um mit der ganzen Situation umzugehen. «Wir müssen zur Ruhe kommen und irgendwann unseren Frieden finden», sagt Caviezel.

* Name der Redaktion bekannt

(dk)