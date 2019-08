So kam es zum tödlichen Bergunglück im Wallis

Das Bergdrama am Pigne d'Arolla vom 29. April 2018 schockierte weit über die Bergsteigerszene hinaus. Insgesamt waren 14 Alpinisten in zwei Gruppen unterwegs gewesen: Zehn von ihnen, angeführt von einem Bergführer, befanden sich in der Umgebung der Cabane des Vignettes im Gebiet des Pigne d’Arolla. Die zweite Gruppe von vier Personen unternahm die Haute Route von Chamonix in Richtung Zermatt.

Ihnen allen wurde ein Sturm zum Verhängnis. Nachdem sie zuvor verzweifelt nach der rettenden Hütte, die nur wenige hundert Meter entfernt lag, gesucht hatten, mussten sie eine Nacht im Freien auf über 3000 Meter über Meer ausharren. Sieben Menschen erfroren. Die Staatsanwaltschaft eröffnete nach dieser Tragödie eine Untersuchung, deren Ergebnisse nun vorliegen.

Zwischen 6 und 6.30 Uhr

Die beiden besagten Gruppen verlassen gesondert die Cabane des Dix auf der Route, die von dieser Hütte über den Col de la Serpentine zur Cabane des Vignettes führt. Sie erreichen den Fuss der Mur de la Serpentine auf der ordentlichen Route unter normalen Umständen und günstigen Witterungsbedingungen. Sie statten sich mit Steigeisen aus, um diese Passage zu bewältigen, die Vierergruppe zuerst, 15 bis 20 Minuten später die Gruppe mit dem Bergführer.

Nach der Überwindung der Mur de la Serpentine

Weil die Wetterbedingungen sich plötzlich erheblich erschlechtern, kommen die beiden Gruppen von der Route ab. Sie bewegen sich in der jeweiligen Gegenrichtung fort, treffen aber schliesslich wieder aufeinander. Ab sofort setzen sie die Tour gemeinsam fort. Die 4er-Gruppe passt sich dafür dem Tempo der anderen an.

16.54 Uhr

Nachdem sie mehrere Stunden umhergeirrt sind, erreichen sie den sogenannten «Sattel».

17.50 Uhr

Die beiden Gruppen befinden sich jetzt in der Nähe der Cabane des Vignettes, einem kleinen Pass, an der Stelle der sogenannten Cairns. An diesem Ort angekommen, suchen sie bis zum Eindunkeln im Sturm vergeblich nach einem weiterführenden Weg. Der Bergführer entscheidet schliesslich, mit seinen Gästen in der Nähe der Cairns zu biwakieren.

Die 4er-Gruppe tut es ihnen gleich und stellt sich an eine durch Felsen geschützte Stelle, 15 bis 20 Meter oberhalb der Gruppe des Bergführers. Die rettende Berghütte ist nur 550 Meter entfernt.

Die Nacht der 4er-Gruppe



Die vier Alpinisten graben eine Grube in den Schnee und errichten danach eine Schutzmauer aus Schnee und Steinen. Sie halten sich die ganze Nacht hindurch wach – und überleben alle. Bis zum Morgen haben sie keinen Kontakt mehr zu den Mitgliedern der anderen Gruppe.

Die Nacht der anderen

Die zehn Angehörigen der zweiten Gruppe bleiben indessen auf der Höhe des Überganges. Der starke Wind bläst Ausrüstungsgegenstände und mehrere Überlebensdecken fort und liefert die Gruppe so ungeschützt der Kälte aus. Sie versuchen, sich durch Felsen und ihre Rucksäcke zu schützen.

In der Nacht verlässt ein Mitglied die Gruppe, gräbt eine Mulde in den Schnee und verweilt alleine in diesem Loch. Die übrigen Gruppenmitglieder bleiben zusammen. Vier Personen erfrieren vor Ort, einige Tage später sterben drei weitere Opfer (sechs italienische und ein bulgarischer Staatsbürger) im Spital. Zwei weitere Personen, ein 72-jähriger Schweizer und ein 56-jähriger Franzose, befinden sich einige Tage nach dem Berg-Drama noch immer in kritischem Zustand, sind aber ausser Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hält nach ihren Untersuchungen fest, dass Dritteinwirkung ausgeschlossen werden können. Da keine strafrechtliche Verantwortung der Überlebenden vorliege, habe man den Parteien die Einstellung des Verfahrens in Aussicht gestellt.

(rab)