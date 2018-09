Berset ist in New York total im Insta-Fieber

Bundespräsident Alain Berset (46) weilt zurzeit in New York, um der UNO-Generalversammlung beizuwohnen. Trotz dichtem Programm findet er aber Zeit, seinen New-York-Aufenthalt auf Instagram zu dokumentieren. Er postet etwa Storys vom internationalen Treffen, aus den Strassen New Yorks und vom Times Square.

Umfrage Was halten Sie von Bersets Insta-Posts? Ich finde sie super, klasse dass sich ein Bundesrat so locker zeigt.

Insta-Posts? Geht gar nicht. Er sollte besser unser Land regieren.

Ab und zu ist das okay, aber bitte investieren Sie nicht zu viel Zeit in Instagram, Herr Bundesrat!

Weiss nicht.

Dort trifft Berset auf einen begeisterten Fan, der ebenfalls eine Insta-Story postet. «Ich und mein Freud, der Präsident der Schweiz, der beste Typ», sagt der Fan. «Wir sehen uns im Starbucks!»

Berset und seine Begleiter sind belustigt, cool steigt der Bundesrat über eine Abschrankung. Berset postet dann die Story seines Fans auf dem Bundesrats-Account. Da meldet sich der Fan begeistert via Instagram-Nachricht: «Danke, euer Ehren, schön, Sie zu treffen.» Berset antwortet dem Fan: «Vielen Dank, mein Freund.»

