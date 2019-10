Job-Neulinge sind so häufig arbeitslos wie nie

Die goldenen Jahre für Schweizer Angestellte sind vorbei. Das sagt Daniel Lampart, Ökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. «Der heutige Arbeitsmarkt ist hart. Die Situation hat sich in den letzten 30 Jahren klar verschlechtert. Viele Jüngere, die neu ins Arbeitsleben eintreten, merken, dass man sie gar nicht will. Das ist ein Schock für viele», sagt er. Bei vielen komme es zu dem, was Ökonomen «Vernarbungseffekt» nennen: «Wer einen schweren Einstieg ins Arbeitsleben hat, hat im Schnitt sein ganzes Leben lang mehr Mühe.»

Umfrage Wieso sind heute mehr U30-Jährige arbeitlos? Der Arbeitsmarkt ist schuld.

Die Berufseinsteiger sind zu wählerisch.

Die Wirtschaftslage ist schwierig.

Anderes / weiss nicht.

Die Erwerbslosenquote nach ILO

Das Bundesamt für Statistik stützt bei seiner Analyse auf die Erwerbslosenquote, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) angewendet wird. Als erwerbslos gilt, wer in der abgefragten Woche nicht erwerbstätig war, in den vier vorangegangenen Wochen eine Arbeit gesucht hatte und für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar gewesen wäre.

Neue Daten, die das Bundesamt für Statistik (BFS) diese Woche veröffentlicht hat, scheinen diese These zu bestätigen. Die Statistiker untersuchten, wie hoch die Erwerbslosenquote im Alter von 28 Jahren in verschiedenen Generationen ist. In der Generation der Babyboomer mit Geburtsjahren zwischen 1946 und 1964 waren in diesem Alter 2,1 Prozent der Erwerbsbevölkerung arbeitslos.

«Ihr müsst uns eine Chance geben»

Bei den Millennials mit Geburtsjahr zwischen 1981 und 1996 wird im Alter von 28 eine Erwerbslosenquote von 5,5 Prozent verzeichnet – eine mehr als doppelt so hohe Quote. Der gleiche Trend zeigt sich, wenn die Erwerbssituation im Alter von 35 Jahren verglichen wird. Angehörige jüngerer Generationen sind damit deutlich häufiger arbeitslos, als es die Angehörigen der Vorgänger-Generationen waren. Die Berechnungen stützen sich auf die Erwerbslosenquote gemäss ILO (siehe Box).

Davon betroffen ist etwa L. D.* (26). Seit fünf Jahren ist der Informatiker mit einem Lehrabschluss ohne Job. «Faul bin ich nicht. Ich schreibe jeden Tag Bewerbungen, inzwischen sind es weit über 400», sagt er. Immer wieder erhalte er Absagen wegen fehlender Berufserfahrung. «Doch wie soll ich die sammeln, wenn alle Firmen nur Leute mit Erfahrung suchen?» Alle redeten von Fachkräftemangel. «Doch es gibt genug Leute. Ihr müsst den Jüngeren nur eine Chance geben», sagt D.

Keine sozialen Arbeitgeber mehr?

Gewerkschaftsökonom Lampart sagt, vor 30 Jahren sei es nach der Ausbildung kein Problem gewesen, einen Job zu finden, wenn man gesund gewesen sei. Warum sich das geändert habe, sei wissenschaftlich schlecht aufgearbeitet. Die Entwicklung habe in den 90er-Jahren ihren Anfang genommen. «Dann zogen das Profitdenken und der Ansatz des Shareholder-Value in die Schweizer Wirtschaft ein. Die Wirtschaft wurde internationalisiert. Wie sich Firmen ihren Angestellten gegenüber verhalten, hat sich fundamental geändert.» Wirklich soziale Arbeitnehmer gebe es nicht mehr viele.

Die Firmen müssten sich ihrer Verantwortung wieder bewusst werden, sagt Lampart. Kleine Schritte könnten helfen. Praktika etwa in ihrer maximalen Dauer einzuschränken, wäre ein kleiner Schritt, der sofort zu einer Besserung führen würde, so Lampart.

«Frauen haben mehr Mühe»

Marco Salvi, Ökonom bei Avenir Suisse, sieht andere Gründe für die höhere Erwerbslosigkeit. Einerseits würden junge Menschen heute länger studieren, was den Eintritt in den Arbeitsmarkt nach hinten verzögere. Dabei handle es sich um Menschen, die ein tiefes Risiko von Arbeitslosigkeit hätten.

Andererseits hätten sich Frauen früher spätestens bei der Geburt des ersten Kindes häufig aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen und wurden dann in der Statistik als Nichterwerbstätige erfasst. «Heute bleiben sie zwar im Arbeitsmarkt, haben aber etwas mehr Mühe, die passende Stelle zu finden», so Salvi. Das liege auch an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Gestiegene Ansprüche

Schlussendlich gebe es einen dritten Grund: «Die Ansprüche sind gestiegen, und zwar auf der Seite der Arbeitgeber, aber auch auf jener der Arbeitnehmenden», so Salvi. Die Unternehmen seien wählerischer, und: «Millennials warten länger, bis sie die richtige Stelle gefunden haben.»

Ähnlich sieht es Leser J. M.* «Ich habe die Stelle auch einmal verloren», sagt der 34-Jährige. «Ich habe aber schnell etwas Neues gefunden. Denn ich gehöre nicht zu denen, die nur zusagen, wenn sie mindestens 6000 Franken verdienen. Vielleicht sollte man realistisch bleiben – auch, was das Gehalt betrifft.»

Auch Marcell Flor (28) war bereits arbeitslos. Der diplomierte Betriebswirtschaftler sagt: «Ich habe immer wieder Arbeit gefunden, wurde aber immer wieder schnell entlassen.» Auf dem zweiten Bildungsweg habe er eine selbst finanzierte Ausbildung im KV gemacht. «Aber die ist heute in der Schweiz fast nichts mehr wert. Mit der Digitalisierung wird es bald nur noch Akademiker und Handwerker geben, alles andere wird automatisiert.» In Deutschland habe er sofort einen Job gefunden. Trotzdem glaubt er nicht, dass die Verantwortung nur bei den Firmen liegt: «Unsere Generation will immer alles gleich sofort haben», sagt er. «Viele haben nicht die Ausdauer und die Geduld, lange an einem Arbeitsplatz zu bleiben.»

*Name der Redaktion bekannt

(ehs)