«Besko hat rund 50'000 Euro Schulden»

Der vorbestrafte und von der Schweiz ausgewiesene Rapper Besko (33) hat am 19. Februar in Dübendorf in einer Poststelle zwei Angestellte bedroht und mehrere Hundert Franken erbeutet. Kurz darauf nahm ihn die Polizei fest. Seither befindet er sich in U-Haft.

Einem langjährigen Freund tut es leid, dass es soweit kommen musste: «Besko hat schlichtweg keine andere Lösung gesehen.» Der Freund ist überzeugt: «Der Überfall war nicht geplant. Besko ist aus einem Impuls heraus da rein gestürmt», so der Freund. Der mutmassliche Grund: «Er schuldet Leuten im Kosovo rund 50'000 Euro.»

«Keine Rechtfertigung, nur eine Erklärung»

Diese Schulden hätten in den letzten Monaten stark an Besko gezerrt: «Er war oft traurig und nachdenklich. Es hat ihn richtig belastet. Doch er hat nichts getan. Bis zu diesem Tag, wo er es wohl nicht mehr aushielt.»

Er wolle die Tat nicht runterspielen. Doch: «Wenn man von solchen Leuten so stark bearbeitet wird, steht man extrem unter Druck. Menschen unter Druck entwickeln eine andere Sicht auf die Dinge und haben eine andere Wertvorstellung. Das soll keine Rechtfertigung sein, nur eine Erklärung.»

Besko hatte sich gebessert

Schliesslich habe man gemerkt, dass sich Besko nach der Haft in der Schweiz gebessert habe. «Er wollte ein anderer werden und wurde es auch. Man hat gemerkt, dass er es ernst meinte. Aber die Not macht einen zu jemand anderem.»

Besko habe nie ein einfaches Leben gehabt: «Er ist ohne Vater aufgewachsen, den Tod seiner Mutter hat er nie richtig verarbeitet, man hat ihn nicht verstanden.» Vor wenigen Monaten habe Besko ihm gesagt: «So etwas, was mir bisher passiert ist, werde ich kein zweites Mal überstehen.»

Wie es mit Besko weitergeht, weiss der Freund nicht. Für ihn steht jedoch fest: «Sobald er aus dem Gefängnis kommt, wird er diese Typen vermutlich wieder an der Backe haben.»

Woher die Schulden stammen, möchte der Freund von Besko nicht sagen. Der Rapper schuldete aber auch seinem Produzenten vor dessen Studio Besko verhaftet wurde, Geld – jedoch deutlich weniger. Gleich nach dem Überfall auf die Postfiliale beglich Besko seine Schulden bei seinem Produzenten. Mit welchem Geld ist unklar.

Zur Schulden- und Drohfrage kann die Staatsanwaltschaft Zürich auf Anfrage nichts sagen. Sprecher Erich Wenzinger erklärt: «Es ist ein laufendes Verfahren, weshalb wir keine weiteren Angaben machen können.»

