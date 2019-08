Betrunkene Schweizer randalieren am Flughafen

Kaum gelandet, waren die Ferien für zwei Schweizer Touristen vorbei: Weil die beiden Männer im Alter von 26 und 30 Jahren am Flughafen in Palma de Mallorca betrunken andere Reisende anpöbelten, wurden sie von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Wie «Diario de Mallorca» berichtet, waren die beiden bei der Ankunft am Donnerstag gegen 20 Uhr aufgefallen: Sie gingen auf Passagiere los und beschimpften sie. Die stark alkoholisierten Schweizer versuchten dann, sich in der Taxischlange vorzudrängen. Als Sicherheitsbeamte intervenierten, seien die Männer aggressiv geworden.

Sie wehren sich und kreischen

Das Sicherheitspersonal vom Flughafen alarmierte die Polizei. Während die Beamten nach den Ausweispapieren der Randalierer fragten, attackierte einer der Schweizer einen Polizisten. Er wurde festgehalten. Daraufhin ging der andere auf die Polizei mit einer Alkoholflasche los. Zusammen mit dem Sicherheitspersonal und weitere Flughafenmitarbeiter konnten beide Männer schliesslich ruhig gestellt werden.

In einem Video auf dem Portal «Ultima Hora» ist zu sehen, wie die spanischen Polizisten Mühe haben, die Schweizer zu überwältigen. Im Hintergrund ist einer der Männer zu hören, wie er sich kreischend gegen die Festnahme wehrt.

Auf der Polizeiwache wurden die beiden identifiziert. Sie werden am (heutigen) Freitag dem Richter vorgeführt.

(kle)