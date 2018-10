Wer zahlt 10'000 Fr für eine Big-Mac-Sauce?

Wer diese Big-Mac-Sauce will, muss tief in die Tasche greifen: Rund 10'000 Franken will ein Verkäufer dafür auf Ebay. Es handelt sich bei der Flasche um eines von nur 2000 Exemplaren, wie er behauptet.

McDonald's bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten: «Zum 50-Jahr-Jubiläum des Big Mac gab es die Sauce als Sonderedition», schreibt Sprecherin Deborah Murith. 2000 Flaschen seien Anfang Oktober über die App von McDonald's verlost worden. «Der Ansturm hat uns echt überrascht», so Murith. Innert einer Minuten hätten sich 5000 Fans für die Verlosung registriert.

Zutaten galten lange als geheim

Dass jemand nun versucht, aus der Sauce Geld zu machen, will Murith nicht kommentieren: «Jeder kann selbst entscheiden, ob er die Sauce mit seinen besten Freunden teilt, ein neues Menü kreiert, sie ganz allein geniesst oder für sie einen neuen Fan sucht.»

Lange galten die genauen Zutaten der Sauce als geheim. 2012 gab McDonald's aber zu, dass das nicht stimmt. Man habe sie schon seit Jahren im Internet finden können.

Ob jemand tatsächlich so viel Geld für die Sauce zahlt, ist unklar: Bis Montagabend war noch kein Gebot eingegangen.

