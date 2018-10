Darum gibts schon wieder eine Billag-Rechnung

Unzählige Gebührenzahler erhielten in den vergangenen Tagen eine Billag-Rechnung – und rieben sich verwundert die Augen. «Ich habe erst Anfang Jahr die gesamte Jahresrechnung in Höhe von 451.10 Franken bezahlt», sagt Leser Werner S.* (73). Nun sei ihm eine Rechnung von 75.20 Franken für die Monate November und Dezember 2018 ins Haus geflattert. «Versucht die Billag etwa, Dumme zu erwischen, die den Betrag ohne Hinterfragen bezahlen?», fragt sich der Rentner.

Umfrage Ab 2019 erhebt nicht mehr die Billag, sondern eine neue Firma die Radio- und Fernsehgebühren. Wie finden Sie das? Super, ich habe die Billag echt satt.

Von mir aus hätte die Billag gern weiter die Gebühren eintreiben können.

Ist doch wurst, wer die Gebühren erhebt – zahlen müssen wir ja sowieso.

Bei Mauro K.* (30) sorgte die Post des Gebühren-Eintreibers ebenfalls für Stirnrunzeln. Ihm wurde ein Betrag von 37.60 Franken für den Monat Dezember 2018 in Rechnung gestellt. Auch er hat nach eigenen Angaben bereits im Januar die Jahresrechnung erhalten. «Fragwürdig finde ich zudem, dass der Rechnung keinerlei Erklärung beigefügt ist», sagt K.

«Kunden im Unklaren gelassen»

Tatsächlich findet sich auf der Rechnung lediglich der knappe Hinweis «Das Gebührensystem wird angepasst». Für weitere Informationen wird auf der Rückseite auf die Website des Bundesamtes für Kommunikation verwiesen. «Als Kunde werde ich im Unklaren darüber gelassen, warum ich der Billag schon wieder Geld überweisen soll», moniert K.

Laut Billag-Sprecherin Tanja Clément sind alle gebührenpflichtigen Personen in 12 Monatsgruppen eingeteilt und erhalten ihre Rechnung jeweils gestaffelt. «Bisher war es so, dass die Rechnungsstellung im zweiten Rechnungsmonat erfolgte und zahlbar bis Ende des vierten Rechnungsmonats war», erklärt Clément. Die Dezember-Gruppe (Gruppe 12) hat demnach im Januar 2018 die Rechnung für die Zeitspanne vom 1. Dezember 2017 bis zum 30. November 2018 erhalten.

Teilrechnungen wegen Mandatsende 2018

Weil das Mandat der Billag für die Erhebung der Empfangsgebühr per 31. Dezember 2018 ausläuft und das Gebührensystem durch das neue Abgabesystem ersetzt wird, darf die Billag AG nur noch Rechnungen für die Zeit bis Ende 2018 stellen. Die Folge: Es werden Empfangsgebühren für einzelne Monate erhoben.

Wer etwa in die Dezember-Gruppe eingeteilt ist, also bereits für den Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis 30. November bezahlt hat, muss nun noch eine Teilrechnung für den Dezember 2018 begleichen. «Diese Teilrechnungen haben einige Kunden sicherlich irritiert», sagt Clément. Lediglich die Januar-Gruppe erhielt auch in diesem Jahr eine (einzige) Jahresrechnung.

«Zusatzinfos wären hilfreich gewesen»

Die Teilrechnungen der letzten drei Gruppen (Oktober, November, Dezember) hat die Billag allesamt bereits Ende September 2018 verschickt. «Der Grund dafür ist, dass wir bis Ende Jahr das Inkasso der Empfangsgebühr abschliessen können», erklärt Clément. Rund 1,2 Millionen Rechnungen seien per Ende September verschickt worden.

Diesen Kunden empfiehlt Clément, bei der letzten Jahresrechnung zu prüfen, für welchen Zeitraum sie bezahlt wurde. «Dann sollten sich die Fragen erübrigen.» Die Mediensprecherin räumt aber ein: «Gerade für jene Kunden, die in diesem Jahr zwei Billag-Rechnungen erhalten haben, wären zusätzliche Informationen auf der Rechnung vielleicht hilfreich gewesen.»

*Namen der Redaktion bekannt

(sul)